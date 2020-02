Nvidia Geforce Now: Streaming-Dienst verlässt Beta-Phase

Nvidia hat vor kurzem die Betaphase des eigenen Spiele-Streamingdienstes Geforce Now beendet und den offiziellen Startschuss gegeben. Ähnlich wie bei Konkurrenz-Diensten wie PS Now und Stadia erlaubt euch Geforce Now, Spiele von Servern des Anbieters auf eure Geräte zu streamen – unterstützt werden PC, Mac, Android und Nvidias Handheld Shield. Um ein Spiel per Geforce-Now-Client streamen zu können, müsst ihr es in einem unterstützten Shop wie Steam oder Uplay besitzen und mit eurer Geforce-Now-Bibiliothek verknüpfen. Eine Suchfunktion auf der offiziellen Website verrät euch, ob ein bestimmter Titel unterstützt wird.

Geforce Now bietet aktuell eine kostenlose Basis-Mitgliedschaft und ein Gründer-Abo. Als Basis-Nutzer landet ihr beim Starten eines Spiels mit Geforce Now in einer Server-Warteschlange und die Spielsitzung wird nach einer Stunde beendet. Ein Spiel kann jedoch beliebig oft an einem Tag gestartet werden.

Mit einer Gründer-Mitgliedschaft werdet ihr in der Warteschlange vor Basis-Nutzern platziert und eure Sessions haben eine erhöhte Maximaldauer von bis sechs Stunden. Das Gründer-Abo kostet nach einer 90-tägigen Testphase aktuell 5,49 Euro monatlich. Dabei handelt es sich um ein begrenztes Angebot, das später durch eine Premium-Mitgliedschaft ersetzt wird. Der spätere Preis für Geforce Now Premium wird momentan noch nicht angegeben.