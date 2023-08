Atari 2600+: Ab November neuer Anlauf für eine Retrokonsole von Atari

andere

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Die derzeitigen Inhaber der Marke Atari haben sich in den vergangenen Jahren mit dem Atari VCS bereits an einer Retrokonsole versucht, die allerdings auch moderne Spiele und Streaminginhalte wiedergeben können sollte. Nach einer schwierigen und langwierigen Entwicklungsphase kam sie im Juni 2021 auf den Markt, ihre Produktion wurde aber bereits im Dezember 2022 wieder eingestellt.

Dennoch wagen Atari und der Publisher Plaion mit dem Atari 2600+ nun einen neuen Anlauf im Markt für Retrokonsolen. Das Design orientiert sich an dem des Atari 2600 in der Revision von 1980, mit vier Schaltern und Holzmaserung der Frontplatte. Die Außenmaße betragen 80 Prozent der Originalgröße. Der auf dem Teaser-Bild zu sehende Schacht hat, anders als bei anderen Retrokonsolen, keine rein dekorative Funktion, sondern dient der Wiedergabe kompatibler originaler Cartridges für den Atari 2600 und Atari 7800 sowie von Erst- und Neuveröffentlichungen unter dem Label Atari XP. Weitere Möglichkeiten wie etwa die Wiedergabe von Spielen von einer SD-Karte sind nicht vorhanden.

Im Atari 2600+ emuliert moderne Hardware die beiden alten Konsolen. Die Ausgabe der Bildsignale erfolgt über HDMI und unterstützt Breitbildformate. Strom wird über einen USB-C-Port eingespeist. Gesteuert werden die Spiele mit einem CX40+ Joystick, der in Größe und Layout dem ursprünglichen CX40-Joystick nachempfunden ist. Durch die Ergonomie und die ausschließliche Anbindung per Kabel sind Retrogefühle fast schon garantiert. Ebenfalls angeboten werden wird der CX-30 Paddle Controller. Beide Eingabegeräte sind über eine 9-polige D-Sub-Verbindung angeschlossen und können nach Angaben von Atari auch an den originalen Konsolen betrieben werden.

Der Atari 2600+ wird ab dem 17. November 2023 zum Preis von 119,99 Euro "bei großen Einzelhändlern" erhältlich sein. Im Lieferumfang enthalten ist neben der Konsole, den nötigen Kabeln und einem Joystick auch eine Cartridge mit den folgenden zehn Spielen:

Wenn ihr mit einer weiteren Person zusammenspielen wollt, müsst ihr für 22,99 Euro einen weiteren CX40+ Joystick erwerben. Ein CX-30 Paddle Controller kostet 34,99 Euro, enthalten ist in dem Preis eine 4-in-1-Multi-Game-Cartridge.

Den Launch-Trailer zum Atari 2600+ haben wir für euch unter dieser News eingebunden. Weitere Bilder findet ihr in unserer Bildergalerie.