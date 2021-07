Nintendo Switch: OLED-Modell erscheint am 8. Oktober // Kein 4K

Switch

Nach monatelangen Gerüchten über ein neues Pro-Model der Nintendo Switch, hat das japanische Unternehmen heute tatsächlich eine neue Version der Hybrid-Konsole angekündigt und auch gleich in einem Video vorgestellt. Es enthält anstatt eines 6,2 Zoll großen LED-Screens einen 7 Zoll großen OLED-Bildschirm. Neben dieser sehr markanten Änderung bekommt die neue Revision der Switch einen breiteren und stabileren Ständer spendiert. Dieser geht nun über die gesamte Breite der Konsole und der Winkel ist verstellbar. Weiter gibt es verbesserte Lautsprecher, so dass der Klang unterwegs nun etwas besser sein soll. Die Docking-Stadion wurde ebenfalls etwas überarbeitet und bietet nun einen LAN-Anschluss.

Das generelle Design und der Formfaktor sowohl des Tablets als auch der Docking-Station ändert sich aber nur marginal. Gezeigt wird die Konsole in einer bisher nicht verfügbaren weißen Optik. Außerdem gibt es sie in der klassischen blau-rot-Kombi. Entgegen aller Gerüchte gibt es aber kein 4K Upscaling in dieser vorgestellten Version. Der interne Speicher verdoppelt sich, statt 32 GB misst er nun 64 GB.

Als Release-Termin für die OLED-Version der Switch gibt Nintendo den 8. Oktober 2021 an. Einen Preis für Deutschland nennt das Unternehmen noch nicht, in den USA liegt die Preisempfehlung für das neue Modell bei 349,99 US-Dollar und damit 50 US-Dollar über der Standard-Switch.