Nintendo Switch: Erfolgt bald Ankündigung einer "Switch Pro"?

Schon länger halten sich Gerüchte, dass Nintendo an einer Art "Switch Pro" arbeite, also einem leistungsstärkeren Modell der Nintendo Switch. Nun berichteten Bloomberg und Eurogamer, dass laut Aussagen anonymer Quellen die Ankündigung eines neuen Switch-Modells noch vor der digitalen E3 2021 erfolgen soll. Der offizielle Name der neuen Switch sei bisher jedoch nur einer handvoll Leute beim japanischen Spieleriesen bekannt.

Das neue Modell soll bereits im Herbst 2021 auf den Markt kommen und mit der Zeit das Standard-Modell der Nintendo Switch ablösen, während die Switch Lite unverändert als günstigere Handheld-Alternative weiter angeboten werde. Bloomberg berichtete bereits in der Vergangenheit, dass das angebliche neue Modell einen OLED-Bildschirm besitze und dank eines verbesserten Nvidia-Grafikchips im Dock-Modus ein Bild in 4K-Auflösung ausgeben könne.

Nintendo kommentierte die Berichte nicht. Bei einer Investoren-Fragerunde im Februar 2021 hatte Nintendo der Frage nach einer leistungsstärkeren Switch-Variante "in absehbarer Zukunft" eine Absage erteilt. 2020 hatte allerdings Nintendo-Präsident Shuntaro Furukawa eine entsprechende Ankündigung direkt rundheraus für das ganze Jahr ausgeschlossen.