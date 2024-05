Nintendo: Neue Konsole wird in absehbarer Zukunft vorgestellt

andere

Nach Monaten und Monaten an Gerüchten und Spekulationen zur nächsten Videospiele-Hardware von Nintendo nach der immens erfolgreichen Hybrid-Konsole Switch hat der japanische Konzern nun offiziell bekannt gegeben, dass die Vorstellung des neuen Geräts nicht mehr allzu fern ist.

Bei der großen Nintendo-Direct-Präsentation im Juni 2024 wird es noch nicht so weit sein, diese soll sich auf Switch-Neuerscheinungen in der zweiten Jahreshälfte 2024 fokussieren, erklärte Nintendo-Chef Shuntaro Furukawa in einer Mitteilung anlässlich des jüngsten Jahresberichts. Doch noch vor Ablauf des aktuellen Geschäftsjahres (das im März 2025 endet) werde Nintendo den Switch-Nachfolger offiziell vorstellen, so Furukawa weiter.

Aus dem jüngsten Jahresbericht geht hervor, dass nochmal 15,7 Millionen Switch-Geräte verkauft wurden, das Gesamtverkaufsvolumen steigt damit auf 141,32 Millionen Einheiten. Die Switch steht damit auf dem dritten Platz der am häufigsten verkauften Konsolen aller Zeiten, hinter Nintendo DS (circa 154 Millionen) und PlayStation 2 (circa 160 Millionen). Der Nachfolger zur sowohl am Fernseher als auch mobil verwendbaren Hardware wird also in große Fußsstapfen treten müssen. Viele Gerüchte gehen daher auch von einer Evolution aus: Ähnliche Hardware, die weiterhin die Module der Vorgängerin abspielt und bessere technische Komponenten samt Unterstützung von 4K-Auflösung statt nur FullHD bietet. Laut jüngsten Aussagen eines chinesischen Peripherie-Herstellers sollen die abnehmbaren Joy-Con-Controller erhalten bleiben, größer ausfallen und nicht mehr mit Schienen arretiert, sondern magnetisch an den Seiten des Tablet-artigen Kerns des Geräts angebracht werden.