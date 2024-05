Switch 2: Hardware-Hersteller Mobapad mit Infos aus "erster Hand"

andere

Bekanntlich brodelt die Gerüchteküche rund um den Nintendo Switch Nachfolger seit Monaten schon auf höchster Flamme. Schließlich soll Nintendo mutmaßlich im nächsten Jahr eine neue Konsole auf den Markt bringen. Immer wieder wurden in einschlägigen Foren und auf diversen Websites Spekulationen gestreut und angebliche Leaks zu den Spezifikationen lanciert.

Nun will der chinesische Peripheriehersteller Mobapad Informationen "aus erster Hand" erhalten haben, die er mit der Community teilen möchte. Laut den Angaben bleibt die neue Nintendo-Hardware im Formfaktor weiterhin "Switch-ähnlich", wird also Tabletform mit einem nun größeren Screen in 8 Zoll und 1080p erhalten. Vermutlich OLED. Im Dockingmodus, der weiterhin über USB-C erfolgen soll, werden durch potentere Hardware 4K auf dem Fernseher oder Ausgabemonitor ermöglicht. Der Dock soll ebenfalls über eine "Dämpfungshalterung" an der Rückseite verfügen, wodurch ein Neigen der Konsole möglich sein soll.

Die neuen Joy-Cons sollen größer im Volumen ausfallen, die SL- und SR-Tasten sollen aus Metall sein und die Arretierungs-Gleitschienen sollen durch ein elektromagnetisches Halterungssystem per Stromsteuerung ersetzt werden. Für den HD-Rumble werden weiterhin zweiachsige ALPS-Linearmotoren verwendet. Die Switch 2 wird sowohl die alten Joy-Cons als auch den bisherigen Pro-Controller abwärtskompatibel unterstützen. Zu den L-, ZL- sowie R- und ZR-Tasten an den Seiten soll jeweils links und rechts eine dritte Taste hinzukommen. Deren Funktion ist nicht bekannt. Auf dem rechten Joy-Con soll unter der HOME-Taste noch eine weitere Funktionstaste angebracht sein.

Obwohl die Switch 2 einen neuen Formfaktor für Spielmodule einführen wird, werden die alten Module ebenfalls abwärtskompatibel in Bezug auf physische und digitale Spielversionen unterstützt. Die neuen Module werden jedoch nicht mehr in die alte Switch passen. Weitere Angaben, beispielsweise zur Leistung, der Akkulaufzeit oder dem Preis wurden nicht genannt.

Die Glaubwürdigkeit der Angaben durch Mobapad ist schwer einzuschätzen. Es wird letztlich nichts anderes übrig bleiben als abzuwarten und auf entsprechende offizielle Verlautbarungen durch Nintendo zu hoffen.