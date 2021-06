E3 2021: Forza Horizon 5: Ab 9. November rast ihr durch Mexiko // Trailer

PC XOne Xbox X

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Im Rahmen des heutigen Xbox & Bethesda Games Showcase zur E3 2021 hat Microsoft Forza Horizon 5 angekündigt. Diesmal führt euch das Open-World-Rennspiel nach Mexiko, in ein Land voller Kontraste und atemberaubender Landschaften. Auf euch warten Wüsten, Dschungel, Strände, Canyons, historische Städte, versteckte Ruinen sowie ein schneebedeckter Vulkan. Der offizielle Ankündigungstrailer zeigt euch die Vielfalt Mexikos.

Wie im Vorgänger Forza Horizon 4 wird es wieder einen dynamischen Jahreszeitenwechsel geben, wobei ihr euch zusätzlich mit Wetterereignissen wie gewaltigen Staubstürmen oder intensiven Tropenstürmen auseinander setzen müsst.

Der neue Modus Horizon Arcade bietet euch eine Reihe von überdrehten Challenges und Mini-Games. In Horizon Open und Tours spielt ihr zusammen mit euren Freunden oder tretet im Battle-Royale-Modus The Eliminator gegeneinander an. Mit EventLab könnt ihr schließlich auch eigene Kurs- und Gameplay-Kreationen erstellen und mit der Community teilen.

Forza Horizon 5 erscheint am 9. November 2021 für Xbox Series X|S, Xbox One sowie PC (Windows 10 und Steam) und ist zudem Teil von Microsofts Xbox Game Pass. Das folgende Video vermittelt euch einen ersten Eindruck vom rasanten Gameplay und der atemberaubenden Grafik.