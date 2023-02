PM: Forza Horizon 5 Rally Adventure ist ab dem 29. März verfügbar (Microsoft Xbox Wire)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Summary

Playground Games kündigt im Rahmen des neuen Forza Horizon 5 Let’s ¡GO!-Streams den neuen DLC Forza Horizon 5 Rally Adventure an. Die Erweiterung ist ab dem 29. März für Xbox-Konsolen, PC und Steam sowie Cloud Gaming (Beta) erhältlich. Auf Dich warten drei verschiedenen Rally-Teams und speziell angefertigte Rally-Monster sowie aufregende neue Regionen und Biome der Sierra Nueva.

Kilometerlange Straßen und widrige Bedingungen: Das ist die Sierra Nueva. Unvorhersehbare Kurven, steile Anstiege, blinde Kuppen und Asphaltsprünge fordern Dein Können. Auf den sandigen Straßen wirbelst Du gewaltige Staubwolken auf, während Du über die verformbaren Sandstraßen bretterst.

Ebenfalls dabei: Neue Schauplätze mit einer Reihe von frischen Biomen. Da wäre zum Beispiel die Stadt Pueblo Artza, ein riesiger verlassener Steinbruch für jede Menge Gymkhana-Action, epische Sanddünen, eine enge und kurvenreiche Wüstenschlucht, sanfte grüne Hügel und ein Palmenwald.

Die aufregendsten Rennstrecken in der Geschichte von Forza Horizon führen Dich durch die neuen Landschaften, die mit der größten Anzahl an Rennveranstaltungen aufwarten, die jemals in einer Horizon-Erweiterung geschlummert haben.

Die Events sind Teil der neuen Kampagne, in der Du mit drei Rallye-Teams spannende Horizon-Rallye-Etappen mit Zeitmessung sowie Horizon-Rennen mit unterschiedlichen Fahrzeugen absolvierst. In unterschiedlichen Modi trittst Du auf unbefestigten Straßen, Asphalt und in anspruchsvollen Nachtszenarien an und beweist, dass Rallye-Blut in Deinen Adern fließt.

Achte auf die Navigationsansagen des*der neuen Co-Pilot*in, der*die jedes Rennen aus dem dynamischen Horizon-Rallye-Hubschrauber verfolgt und dank eines dramatischen Nachtscheinwerfers Deinen Erfolg auch auf den anspruchsvollsten Strecken sicherstellt. Das neue Horizon Rally HUD liefert Dir hilfreiche Informationen wie eine Mini-Rangliste, Pace-Notizen und ein- und ausschaltbare Positionsänderungen auf dem Bildschirm.

Auch das Event-Lab erhält ein Update. Sei gespannt auf neue Objekte, darunter Absperrungen mit Branding, Flaggen und zivile Fahrzeuge, mit denen Du den Look eines Horizon Rally-Events abbilden kannst. Die neuen Objekte sind für alle Forza Horizon 5-Spieler*innen verfügbar, unabhängig davon, ob sie die neue Erweiterung besitzen.

Der DLC kommt mit 10 neuen Off-Road-Maschinen sowie völlig neuen Rallye-Teilen, darunter ein Anti-Lag-System, das Turbomotoren mehr Leistung liefert – inklusive neuer, spektakulärer Flammeneffekte und einem Feuer-Knall-Sound. Dank der Launch Control, einer neuen Unterstützung für alle Fahrzeuge, erlebst Du den perfekten Rallye-Start – unabhängig Deines Skill-Levels.

Eine Auswahl der neuen Fahrzeuge:

Um mehr über diese Autos und Forza Horizon 5 Rally Adventure zu erfahren, besuche den Forza.net-Blog.

Um die Veröffentlichung von Forza Horizon 5 Rally Adventure zu feiern, erscheint für alle Spieler*innen ein neuer Musiksender von Epitaph Radio mit einem Punk-Soundtrack. Der neue Sender kommt in einem kostenlosen Update zusammen mit der Veröffentlichung der Erweiterung.

Neue Spieler*innen erhalten Zugang zur Sierra Nueva, indem sie das Einstiegsrennen absolvieren – also die rund ersten 15 Minuten des Spiels. Danach steht der neue DLC über das Rallye-Abenteuer-Kartensymbol oder das Pausenmenü für alle Besitzer*innen der Erweiterung bereit.

Forza Horizon 5 Rally Adventure ist im Forza Horizon 5 Premium Add-ons-Bundle, in der Premium Edition und im Erweiterungsbundle enthalten – den DLC erwirbst Du separat für 19,99 Euro.

Als Xbox Game Pass-Mitglied (einschließlich Xbox Game Pass Ultimate) ist das Forza Horizon 5 Premium Add-ons Bundle die beste Option für Dich. Damit wird Dein Spiel nicht nur zur Premium Edition aufgewertet und Du kannst Dich ab Release in das Forza Horizon 5 Rally Adventure stürzen, sondern Du erhältst auch sofortigen Zugriff auf die Erweiterung Forza Horizon 5: Hot Wheels, VIP-Mitgliedschaft, Autopass und das Willkommenspaket.