E3 2019: Forza Horizon 4: Lego Speed Champions angespielt

PC XOne

Die Erweiterungen zu Forza Horizon brachten zuletzt die größten Neuerungen in die Reihe. Mit dem kommenden DLC setzt Playground Games dem jüngsten Teil die Krone auf.

Was aus Lego-Steinen gebaut ist, sieht nicht nur besonders schnuckelig aus. Es macht auch einen Heidenspaß, die Klötzchenbauten in ihre Einzelteile zu zersprengen -- nun, jedenfalls in Spielen. Was für die Action-Adventures von TT Games gilt, das trifft künftig auch fürzu. Das wird nämlich bereits in der kommende Woche mitum ein komplett neues Areal und schicke Flitzer im kantigen Look erweitert.Die Messedemo auf der E3 führt mich dabei wohl wie so oft durch die Einführungsveranstaltung, in der ich unter anderem in einem Mini-Modell aus Lego-Bausteinen unterwegs bin. Ständig werden mir in den regulären Rennen sicherlich keine Flugzeuge unmittelbar übers Dach fliegen, wie in der Demo. Tatsächlich macht mir hier aber eh die Zerstörung und die Vielfalt der Umgebungen Spaß. Da wird auch der Lego-Ableger zu Jurassic World genutzt. Streckenbegrenzungen bestehen aus Dinoknochen, die ich beim Überfahren in einen Schwall von Legosteinen verwandle. Bei Bäumen und etlichen anderen Objekten sieht das nicht anders aus.Während sich TT Games aber in seinen Spielen visuell in den letzten Jahren nur sehr begrenzt weiterentwickelt hat, zeigt Lego Speed Champions, wie gut Lego-Steine in einem Spiel tatsächlich aussehen können -- und damit will ich keineswegs behaupten, Warners Lego-Spiele wären hässlich! Aber das ist schon eine andere Qualitätsstufe, die einem Exklusivtitel (gespielt auf der Xbox One X) absolut gerecht wird.Aber auch wer kein Lego-Fan ist, sondern einfach nur etwas Neues in Forza Horizon 4 erleben will, kommt hier voll auf seine Kosten. Denn rein spielmechanisch verändert sich mit Lego Speed Champions praktisch nichts am bewährten Fahrmodell. Damit mag eine Hot-Wheels-Erweiterung zuseinerzeit außergewöhnlicher gewesen sein. Mit fetten Loopings und Turboboost-Mechanik traf man damit jedoch den Geschmack vieler Spieler nicht.Mir hat der erste Ausflug in Lego Speed Champions jedenfalls sehr gut gefallen und liefert für mich einen hervorragenden Vorwand, Forza Horizon 4 demnächst wieder auszupacken. Und das ist gar nicht mehr lange hin, denn bereits am 13. Juni geht's los.Autor: Benjamin Braun