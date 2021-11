Teaser Heute geben wir Vollgas! Jörg und Dennis nehmen an einem Autorenn-Festival teil und drücken im neuesten Teil des Arcade-Racers das Pedal bis zum Boden durch – kann das Spiel überzeugen?

Rennspiel-Enthusiasten sehen sich oftmals vor einer schwierigen Entscheidung stehen: Wollen sie lieber eine knallharte Simulation oder reicht es ihnen aus, in einem entspannteren Arcade-Flitzer mit deutlich weniger Realitätsanspruch über die Pisten zu düsen? Die-Reihe bietet für beide Typen etwas:ist für all jene gedacht, die wie im echten Leben fahren wollen,setzt auf einen arcadigeren Ansatz mit einer niedrigeren Einstiegshürde und seit dem letzten Teil gibt es sogar eine Rückspul-Funktion. Da sollte doch jeder klar kommen – oder?In der heutigen Stunde der Kritiker stellen wir diesen theoretischen Ansatz auf den Prüfstand. Unsere beide Bruchpiloten heute sind Jörg Langer und Dennis Hilla, die nicht die größten Rennspiel-Fanatiker sind. Für eine flotte Runde zwischendurch, die den einen oder anderen Schnitzer verzeiht, sind sie aber allemal zu haben. Und so muss sich heute im GamersGlobal-TÜV-Testbeweisen. Kann der Ausflug ins virtuelle Mexiko unseren beiden Teilzeit-Bleifüßen den Spaßtank füllen oder müssen sie gefrustet auf die Bremse drücken?Ganze 60 Minuten werden Jörg und Dennis mit Forza Horizon 5 verbringen. Wie immer haben wir die launigsten Szenen für euch zusammengeschnitten, dabei kommt die Demonstration der Fahrkünste der beiden nicht zu kurz. Wie viele Crashs mit Banden und anderen Autos könnt ihr zählen? Von der Rückspul-Funktion wird also immer wieder Gebrauch gemacht, doch auch einen Blick auf die Story des Rennspiels könnt ihr werfen. In bester Serientradition wird nämlich eine Geschichte rund um das Festival gesponnen, die sich vornehmlich an die jüngere Spielergeneration zu richten scheint. Ob das unsere beiden Kritiker aus dem Rennsessel schleudern kann? Am Ende der Stunde wartet natürlich wie immer ein Fazit auf euch: Würden Jörg und Dennis Forza Horizon 5 nach der ersten Stunde weiterspielen?Jetzt aber viel Spaß beim Ansehen!