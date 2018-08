GC 2018: Forza Horizon 4 angeschaut – Infos zur PC-Version und mehr

PC XOne

Nachdem ich Forza Horizon 4 bereits vor zwei Tagen auf der Gamescom 2018 anspielen konnte, stand heute noch ein Termin bei den Entwicklern auf dem Programm. Drei Aspekte des Spiels standen hierfür im Fokus: die PC-Version, das dynamische Wetter in Kombination mit dem Schauplatz sowie der Multiplayer-Modus.

Los ging es mit einigen Informationen zu der PC-Version. So wird Forza Horizon 4, anders als noch der Vorgänger, von Haus aus 60 Bilder pro Sekunde liefern. Die entsprechende Hardware vorausgesetzt soll es auch einen Extrem-Modus für die Grafikeinstellungen geben, außerdem werdet ihr die Leistungsfähigkeit eures PCs direkt im Spiel mit einem Benchmark testen können. Darüber hinaus werden Ultra-Wide-Screen-Auflösungen unterstützt.

Anhand einer live vorgespielten Demo demonstrierten die Entwickler auch die dynamischen Jahreszeiten. Im fertigen Spiel werden diese wöchentlich wechseln und sollen nicht nur optische, sondern auch spielerische Änderungen mit sich bringen. Im Herbst werden die Felder abseits der Strecken etwa nass und matschig, Offroad-Ausritte werden damit ein gutes Stück fordernder. Im Winter dürft ihr entsprechend mit Schnee rechnen – wobei die Stärke davon abhängt, in welcher Region ihr gerade unterwegs seid. Im Süden der Karte werdet ihr beispielsweise seltener auf Tiefschnee treffen, dafür friert es hier stärker.

Bei Forza Horizon 3 hatten sich viele Spieler beschwert, dass ihnen die Karte insgesamt zu flach ausgefallen sei. In Forza Horizon 4 werden daher direkt mehrere englische Regionen verbaut. Darunter auch die schottischen Highlands, auf deren Bergen ihr einen wunderschönen Ausblick genießen könnt.

Auf die Ingame-Map konnte ich nur einen kurzen Blick werfen. Der allerdings erinnerte mich mit seiner Masse an verfügbaren Rennen und Events ein wenig an die Hotspot-Dichte eines Assassin’s Creed. Gezeigt wurde mir auch das Halo-Event, in dem ihr als Master Chief verkleidet in einen Warthog steigt und von Corthana über Funk angetrieben rechtzeitig einen Landepunkt erreichen müsst.

Zum Abschluss stand der abermals erweiterte Multiplayer-Modus im Vordergrund. Neu ist die Spielvariante Team Adventure für bis zu sechs Spieler. In Unranked-Matches steigt ihr sofort ein, in Ranglistenspielen wird hingegen gewartet, bis eure Crew komplett ist, damit die Chancengleichheit gewährt bleibt. Je mehr Punkte ihr gemeinsam mit euren Freunden (oder auch Unbekannten, ihr müsst kein festes Team bilden) sammelt, desto höher steigt ihr in der Liga auf – und das wiederum beschert euch mit jeder Stufe neue Boni wie neue Fahrzeuge oder Accessoires für euren Fahrer, beispielsweise Kappen. Die Horizon-Clubs fassen in Teil 4 übrigens bis zu 2.000 und damit doppelt so viele Spieler wie im letzten Serienteil.

Darüber hinaus ist mir noch eine kleinere Änderung zum Vorgänger aufgefallen. Neben Steinmauern sind etwa auch Leitplanken zerstörbar – bei zu hohem Tempo werdet ihr als nicht mehr von der Bande um die Kurve gelotst. Welche Neuerungen Forza Horizon 4 sonst noch bietet, erfahren wir spätestens Anfang Oktober, wenn der Raser für Xbox One und Windows 10 erscheint.