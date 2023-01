PM: Starte ins Racing Abenteuer mit dem Xbox Series X – Forza Horizon 5 Premium Edition Bundle (Microsoft Xbox Wire)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Summary

Racing-Fans aufgepasst! Das kommende Xbox Series X – Forza Horizon 5 Bundle enthält alles, was das Gaming-Herz begehrt! Freue Dich nicht nur auf die leistungsstärkste Xbox aller Zeiten, genieße auch Forza Horizon 5 inklusive Hot Wheels-Erweiterung, VIP Pass, Car Pass, Welcome Pack und der kommenden zweiten Erweiterung, sobald diese verfügbar ist. Dieses Xbox Series X Bundle ist weltweit erhältlich und wird ab dieser Woche an Einzelhändler in den USA, Kanada und ausgewählten Märkten in Asien ausgeliefert. In Europa, Lateinamerika und weiteren Regionen werden die Pakete noch in diesem Monat ausgeliefert.

Die Xbox Serie X ist die schnellste und leistungsstärkste Xbox aller Zeiten. Auf dieser Konsole der nächsten Generation erlebst Du Tausende von spielbaren Titeln aus vier Konsolengenerationen – so immersiv und performancestark wie niemals zuvor. Ladezeiten werden nahezu eliminiert und die Framerate wird durch eine speziell angefertigte NVMe-SSD erhöht, die es ermöglicht, größere und anspruchsvollere Spiele mit voller Kapazität zu spielen. Forza Horizon 5 läuft mit 4K und 60 Bildern pro Sekunde auf der Xbox Series X im Performance-Modus und bietet das bisher technologisch fortschrittlichste Forza Horizon-Erlebnis aller Zeiten. Mit 12 TeraFlops reiner Grafikleistung, DirectX-Raytracing, einer benutzerdefinierten SSD und 4K-Gaming erlebst Du die lebendig bunte Welt von Mexiko so atemberaubend wie nie zuvor. Steige direkt in eines der unzähligen Fahrzeuge und cruise durch eine offene Welt voller Überraschungen, Abwechslung und Leben. Die Leistung der Xbox Series X sorgt auf Deinen Reisen dafür, dass die Landschaften nicht nur in einem höheren Detailgrad, sondern auch bis in die extremsten Entfernungen dargestellt wird.

Nun weißt Du, welche Performance Dich erwartet. Lass uns einen Blick auf die Spiel-Inhalte des Bundles werfen!

Forza Horizon 5 Grundspiel:

Mit der neusten Edition des beliebten Open World-Franchises genießt Du Racing-Action in fantastischer Grafik und Performance. Die Open-World-Rennserie präsentiert leistungsstarke und brandneue grafische Features. Erlebe weitläufige Aussichten und blicke bis zum Horizont, um die nächsten Abenteuer ins Auge zu fassen. Entdecke unzählige liebevolle Details in einer Welt, die mit beeindruckendem Realismus gerendert wird. Vielleicht findest Du die Schönheit in einem abperlenden Regentropfen auf Deiner Felge oder in den Lichtreflexen, die die unzähligen Nadeln eines Cholla-Kaktus zum Leuchten bringen. Die original mexikanischen HDR-Himmelsaufnahmen erhellen die Welt so sehr, dass Du das Gefühl bekommst, direkt vor Ort zu sein. Und dank der Xbox Series X|S wird Raytracing in Forzavista eingesetzt, um die Fahrzeuge noch realistischer aussehen zu lassen.

Hot Wheels Erweiterung:

Flitze mit zehn erstaunlichen neuen Autos auf den schnellsten und extremsten Strecken, die je erfunden wurden. Du kannst sogar Dein persönliches Hot Wheels-Abenteuer entwerfen, bauen und mit anderen teilen. Stürze Dich noch heute in den atemberaubenden Horizon Hot Wheels Park in den Wolken über Mexiko.

VIP Pass:

Der VIP Pass bietet drei exklusive Forza Edition-Autos, Crown Flair, Vanity Items, Emotes und Autohupen, ein Spieler*innen-Haus, doppelte Credit-Rennbelohnungen, wöchentliche Bonus-Super Wheelspins und vieles mehr! So genießt Du den perfekten Start in Dein Horizon Festival.

Car Pass:

Erweitere Deine Garage mit 42 neuen Autos, darunter 8 Formula Drift Cars für einen besonders stilvollen Start ins Rennen. Außerdem erhältst Du für jedes Auto einen einmaligen Bonus für Deine Ingame-Garage.

Welcome Pack:

Steige in eines der fünf vorgetuneten Autos, erkunde ein neues Spieler*innen-Haus, sichere Dir einmalig ein beliebiges Auto der Ingame-Autoshow und schnapp Dir einmalig drei Common oder Rage Kleidungsstücke.

Zweite Erweiterung:

In diesem Bundle genießt Du nicht nur die rasante Hot Wheels-Erweiterung, sondern erhältst außerdem Zugriff auf die kommende zweite Erweiterung von Forza Horizon 5, sobald diese erhältlich ist. Weitere Details zu diesem Add On folgen.

Das Xbox Series X – Forza Horizon 5 Bundle ist im Microsoft Store und bei teilnehmenden Einzelhändlern weltweit für 559,99 Euro (geschätzter Verkaufspreis) erhältlich; die tatsächlichen Preise können variieren.