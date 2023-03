PM: Der neue Forza Horizon 5-DLC Rallye-Abenteuer ist ab sofort verfügbar (Microsoft Xbox Wire)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Racing-Fans aufgepasst! Ab sofort sorgt der neue DLC Forza Horizon 5 Rallye-Abenteuer für jede Menge aufgewirbelte Pisten. In dieser zweiten riesigen Erweiterung entdeckst Du die völlig neue Sierra Nueva. Erkunde die zerklüftete Landschaft mit speziell dafür ausgelegten Rallye-Fahrzeugen auf unbefestigten und asphaltierten Straßen oder absolviere herausfordernde Nachtrennen auf den aufregendsten Horizon-Strecken.

Forza Horizon 5 Rallye-Abenteuer ist ab sofort für Xbox Series X|S, Xbox One, Windows PC, im Cloud Gaming (Beta) und via Steam erhältlich. Schnall Dich an und pass auf, dass es Dich nicht aus dem Sitz schleudert – denn wir werfen jetzt einen Blick auf all die großartigen neuen Inhalte, die Du jetzt in Forza Horizon 5 Rallye-Abenteuer erlebst.

Um ein einzigartiges Horizon-Rallye-Erlebnis zu schaffen, haben die Entwickler*innen von Playground Games ganze 61 km neue Strecken entworfen – und die haben es in sich! Diese Straßen gehören mit ihren unvorhersehbaren Kurven, steilen Anstiegen, blinden Scheitelpunkten und waghalsigen Asphaltschanzen zu den aufregendsten Routen, die es jemals in Forza Horizon gab. Pack Dir also ein Extra-Paar Reifen ein und sei immer bereit, die Bremse voll durchzudrücken. Denn die aufgewirbelten Sandwolken der vorausfahrenden Fahrzeuge können Dich im wahrsten Sinne des Wortes ausbremsen. Die physikbasierten Staubwolken gehören zu den komplexesten Wettereffekten, die es jemals in Forza gab.

Um die neuen Strecken und das unglaubliche Gelände voll auszureizen, gibt es in Sierra Nueva so viele Racing-Events wie in noch keinem DLC zuvor. Bestreite die Rennen als Teil der neuen Karriere und trete einem von drei ehrgeizigen Rallye-Teams bei. Dabei hast Du die Wahl: Nimm an zeitlich begrenzten Gelände-Rallyes teil oder messe Dich auf der Straße in klassischen Horizon-Rennen. Achte auf die Anweisungen der Navigator*innen, denn Dein*e Beifahrer*in verfolgt die Action aus dem dynamischen Horizon Rallye-Helikopter, der über einen dramatischen Nachtscheinwerfer verfügt – unverzichtbar für Strecken mit schlechter Sicht!

Die Sierra Nueva bietet außerdem mehrere neue Biome, die es zu erkunden gilt. Besuche beispielsweise die Stadt Pueblo Artza, einen riesigen verlassenen Steinbruch, der sich perfekt für Gymkhana-Action eignet, gewaltige verformbare Sanddünen, eine enge und verwinkelte Wüstenschlucht, sanfte grüne Hügel und einen Palmenwald, den man komplett zerstören kann. Es gibt sogar ein abgelegenes Dorf namens Cráteres Secos, das in einem atemberaubenden Krater liegt.

Die Sierra Nueva bietet mit ihrer weitläufigen Topografie, üppigen Vegetation, atemberaubenden Aussichten und einer idealen Mischung aus Asphalt, Schotter und wilden, verformbaren Sandstraßen, den perfekten Spielplatz für Dich und Deine Freund*innen um die Horizon Rallye in Euren Lieblingsautos zu erleben. Also schnall Dich an, fahr raus in die Wüste und hinterlasse Deine Spuren im Dreck!

Das jüngste Forza Horizon 5 Update bietet zudem neue Tuning-Features für alle Spieler*innen. Denn um das ultimative Abenteuer komplett zu machen, kannst Du jetzt auch Dein eigenes, ultimatives Rallye-Monster zusammenbauen, bevor Du Dich in die Wildnis der Sierra Nueva wagst. Zu den neuen Elementen gehören brandneue Rallye-Teile und Karosserie-Kits, eine anpassbare Reifenprofilgröße bei ausgewählten Fahrzeugen, um die massiven Radkästen anzupassen. Das Anti-Lag-System verleiht Turbomotoren mehr Leistung und sorgt gleichzeitig für spektakuläre Flammeneffekte sowie einen Knall. Zusätzlich wurde die Startautomatik als neue Fahrhilfe hinzugefügt, damit jede*r einen dieser legendären perfekten Rallye-Starts erleben kann. Diese werden übrigens noch besser dank Epitaph Records, die 15 neue schmetternde Punk-Songs in den Äther schicken, um Dein Rallye-Abenteuer stilecht zu untermalen.

Wenn Du auf der Suche nach einem spezialisierten Rallye-Monster bist, findest Du in Forza Horizon 5 Rallye-Abenteuer 10 atemberaubende neue Fahrzeuge. Dazu gehören auch Performance-Trucks wie der vollelektrische 2022 Ford F-150 Lightning Platinum, Offroad-Buggys wie der 1973 Hoonigan Volkswagen Baja Beetle Class 5/1600 ‘Scumbug’ und eine echte Rallye-Legende: der 2001 Ford #4 Ford Focus RS, der auch Dein Einstiegsauto in der neuen Rallye-Karriere ist.

Neue Autos und kosmetische Gegenstände werden freigeschaltet, indem Du die Ruf-Herausforderungen für jedes der drei Rallye-Teams absolvierst. Weitere Details zur Funktionsweise dieses Features und einen Überblick über die neuen Autos, die freigeschaltet werden, findest Du im Blog auf Forza.net.

Forza Horizon 5 Rallye-Abenteuer ist Teil des Forza Horizon 5 Premium Add-ons Bundle, der Premium Edition und des Erweiterungsbundle. Wenn Du eine dieser Versionen besitzt, bist Du bereits startklar und kannst direkt loslegen. Du musst lediglich sichergehen, dass Du sowohl das aktuellste Forza Horizon 5 Spiel-Update als auch die Forza Horizon 5 Rallye-Abenteuer Erweiterung aus dem Microsoft Store oder bei Steam heruntergeladen hast.

Wenn Du keines dieser Bundles besitzt, hole Dir noch bis zum 3. April das reduzierte Premium Add-ons Bundle im Microsoft Store. Das ist auch das beste Angebot für Mitglieder des Game Pass, da es Dein Forza-Erlebnis mit dem 5 Rallye-Abenteuer DLC, Forza Horizon 5: dem Hot Wheels DLC, dem Car Pass, dem VIP- und dem Welcome-Pack aufwertet. Alternativ kannst Du auch die eigenständige Erweiterung Forza Horizon 5 Rallye-Abenteuer kaufen.

Für diejenigen unter euch, die Forza Horizon 5 noch nicht besitzen, sind alle Versionen des Spiels im Microsoft Store und auf Steam jetzt um 40 Prozent des Vollpreises reduziert.

Deine Reise in die Sierra Nueva startet, indem Du das Rallye-Abenteuer-Symbol an der Nordwestküste der Spielkarte aufsuchst. Sobald Du die Horizon Badlands-Drohnen siehst, bist du am richtigen Ort. Schließe die Expedition ab und Sierra Nueva wird zur Erkundung freigegeben. Du hast direkt Zugang zu Deiner kompletten Garage und kannst sowohl die neue Karte als auch Deine neue Karriere in Deinen Lieblingsautos ohne Klassenbeschränkungen erleben.

Spieler*innen, die neu in Forza Horizon 5 sind, schalten Sierra Nueva frei, sobald sie die ersten 15 Minuten des Hauptspiels absolviert haben.