I am Batman: Fanprojekt baut Tim Burtons Batman-Filmwelt in Unreal

PC 360 PS3 MacOS

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Batman - Arkham Asylum ab 5,99 € bei Amazon.de kaufen.

Ihr seid Liebhaber des 1989er Batman-Films von Tim Burton? Dann könnte euch aktuell bei einem zwanzigminütigen Video eines Fanprojekts zum Streifen warm ums Herz werden. Der digitale Künstler Osmany Gomez präsentiert darin Teile der Filmwelt-Vorlage, die er als Ein-Mann-Projekt originalgetreu mit der Unreal Engine 4 nachgebildet hat.

Nach einem Blick auf das Hauptmenü beginnt das Video mit einer kurzen Kamerafahrt durch die Batcave. Dem ausführlichen Rundgang mit Batman in der Third-Person-Sicht durch das detailliert nachgebaute Helden-Hauptquartier folgt eine Fahrt im Batmobil hinein ins düstere Gotham. Die Stadtrundfahrt führt unter anderem zur ikonischen Kathedrale aus dem Finale des Films und dem Monarch Theater. Nach Ausflügen in einige atmosphärische finstere Gassen und Hinterhöfe endet die Besichtigungstour schließlich im Flugelheim Museum. Dort erfolgt ein kurzer Auftritt des Jokers, bevor es abschließend wieder in die Batcave geht.

Wie der Künstler in Kommentaren unter dem Video angibt, zeigt das Video nur einen Spiel-Prototypen, den er für sein Portfolio entwickelt hat. Allerdings sind bisher weder Spielmechaniken implementiert, noch gibt es Pläne, eine voll spielbare Version des nicht-kommerziellen Fanprojekts zu veröffentlichen.