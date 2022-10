Arkham Asylum: Batman-Serien-spinoff findet seinen Showrunner

PC 360 PS3 MacOS

Im letzten Jahr gehörte die DC-Comicverfilmung The Batman von Regisseur Matt Reeves zu den erfolgreichsten Kinofilmen des Jahres. Dies betraf nicht nur die weltweiten Einspielergebnisse von über 770 Millionen US-Dollar, sondern auch hohen Zustimmungswerte bei Fans und Kritik.

Aufgrund dieses Erfolges beauftragte Warner Media ihren Dienstleister HBO Max zwei Serien-spinoffs zu entwickeln. Die eine Serie wird sich dabei um den Bösewicht Pinguin drehen und die andere Serie sollte eigentlich über das Gotham City Police Department (GCPD) handeln.

Mit dem neuen Showrunner Antonio Campos (The Staircase), der auch als Regisseur und ausführender Produzent der kommenden Serien fungieren soll, wandelt sich die ursprüngliche Serie über Gothams Polizei in eine Serie über Gothams berüchtigte psychiatrische Anstalt Arkham Asylum, die auch schon in dem bekannten Computer- und Videospiel Batman Arkham Asylum (GG-Test 9.0) thematisiert wurde.

Matt Reeves produziert die Serie Arkham Asylum unter seinem Firmenlabel 6th & Idaho zusammen mit Daniel Pipski und Adam Kassan. Dylan Clark wird neben Antonio Campus ebenfalls als ausführender Produzent tätig. Warner Bros. Television fungiert als verantwortliches Studio. Für die Serie Arkham Asylum gibt es noch kein offizielles Drehbuch, aber Reeves beschrieb sie bereits als "wie einen Horrorfilm oder ein Spukhaus, das Arkham ist".