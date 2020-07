Microsoft denkt über Kauf von Warner Bros. Interactive Entertainment nach

PC 360 PS3 WiiU

Laut einer Meldung des Tech-Nachrichtenportals The Information zeigt Microsoft Interesse am Kauf des Gaming-Segments von Warner Bros. In den letzten Wochen wurde immer wieder darüber spekuliert, der Mutterkonzern AT&T wolle Warner Bros. Interactive Entertainment veräußern, um seine Schuldenlast von aktuell 165 Milliarden US-Dollar zu mindern. Zu den bisherigen Interessenten wurden Electronic Arts, Activision Blizzard und Take Two Interactive gezählt.

Zu Warner Bros. Interactive Entertainment gehören unter anderem die Studios Rocksteady (Batman - Arkham City), Netherrealm (Mortal Kombat 11) und Monolith Productions (Mittelerde - Schatten des Krieges). Die Lizenz-Sammlung komplettieren Der Herr der Ringe, Lego, Game of Thrones und Harry Potter. Mit der Akquisition könnte Microsoft sein Xbox-Exklusivtitel-Portfolio um mehrere hochkarätige Franchises aufstocken und Sony stärkere Konkurrenz bieten.