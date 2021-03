Activision droht SBMM Warzone mit rechtlichen Schritten

PC XOne PS4

Call of Duty - Warzone überschritt vor einem Jahr erstmals die Marke von 50 Millionen Spieler:innen. Was dem F2P-Titel in den Augen seiner Fans aber noch fehlt, ist eine Art von Skill-basiertem Matchmaking. Für Abhilfe sorgte da die Website sbmmwarzone.com, die für alle öffentlichen Accounts Daten über das Skill-Level jeder von ihnen besuchten Lobby bereithält, basierend auf den K/D-Ratios der Mitstreiter:innen dort.

Um auf diese Daten zuzugreifen, verwendet die Website die API von Activision, was so aber eigentlich nur Partnern des Publishers erlaubt ist. Daher und aus Sorge um den Datenschutz schickte Activision den Seitenbetreibern daher eine Abmahnung, wie diese auf ihrem Twitter-Profil schreiben. Sie geben weiter an, sie hätten in der Vergangenheit bereits versucht, mit dem Publisher Kontakt aufzunehmen, um den Partnerstatus zu erlangen. Diese Anfragen seien aber unbeantwortet geblieben. In dem Twitter-Thread heißt es weiter, die beiden Admins von SBMM Warzone wollen versuchen, mit Activision zusammen eine für alle Seiten zufriedenstellende Lösung zu erarbeiten. Falls das nicht gelingt, würden sie die Seite abschalten.