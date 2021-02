Wochenschluss-Podcast #89

Teaser Paradox wechselt den Entwickler für Bloodlines 2, Anthem Next war ein Satz mit X, Sony arbeitet an einem neuen PSVR-Headset und streamte ein State of Play. Und mittendrin: Dennis und Hagen.

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit Willkommen am Ende der Woche. Dieses Mal blicken Dennis und Hagen mit euch im Wochenschluss-Podcast auf die Themen der jüngsten Vergangenheit zurück. In der gab es doch einige tektonische Verschiebungen in der Spielelandschaft: Spannende Titel mit unglücklicher Geschichte gehen in neue Hände, bei Bioware werden Pläne verworfen und bei Sony wird über das Jahr 2021 hinausgedacht. Doch wie viel lässt sich jetzt schon sagen, ohne zu sehr im Trüben zu fischen? Alle Themen im Überblick: 01:51 Die vergangene Woche hat Hagen sich hat beim Anspielen von Watch Dogs Legion Online (zur Viertelstunde) virtuell sämtliche Knochen gebrochen, Dennis machte sich bei Ghost 'n Goblins Resurrection nackig und Michael Hengst nahm Bravely Default 2 unter die Lupe

(zur Viertelstunde) virtuell sämtliche Knochen gebrochen, Dennis machte sich bei nackig und Michael Hengst nahm unter die Lupe 04:35 Paradox hat Entwickler Hardsuit Labs von Vampire the Masquerade - Bloodlines 2 abgezogen und ein bisher noch unbekanntes neues Studio an das Projekt gesetzt. Dennis und Hagen schauen zurück auf die schwierige Entwicklungsgeschichte und fragen sich: Kann das noch ein gutes Ende finden? (zur News)

abgezogen und ein bisher noch unbekanntes neues Studio an das Projekt gesetzt. Dennis und Hagen schauen zurück auf die schwierige Entwicklungsgeschichte und fragen sich: Kann das noch ein gutes Ende finden? (zur News) 14:58 Bioware wollte nach dem suboptimalen Launch von Anthem mit dem großen Update Anthem Next die Kurve kriegen, doch nun wurde das Projekt zu den Akten gelegt. Das hat wohl auch Auswirkungen auf andere Projekte von Bioware. (zur News)

mit dem großen Update Anthem Next die Kurve kriegen, doch nun wurde das Projekt zu den Akten gelegt. Das hat wohl auch Auswirkungen auf andere Projekte von Bioware. (zur News) 20:54 Sony bekräftigt sein VR-Engagement mit der Ankündigung eines neuen PSVR-Modells für die PS5 (zur News)

25:40 Sony streamte eine neue Präsentation aus der Reihe State of Play. Was gab ...

