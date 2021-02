Playstation VR: Neue Version für PS5 bestätigt, nicht mehr 2021

PS4

Im Oktober 2016 hat Sony mit der Playstation VR eine Virtual-Reality-Brille veröffentlicht, die sich explizit an Endkunden richtet. Zur Nutzung braucht ihr lediglich eine PS4 und ein paar Move-Controller. Bereits im Vorfeld der Veröffentlichung der Playstation 5 gab das japanische Unternehmen allerdings bekannt, dass die PSVR nicht mit Spielen kompatibel sein wird, die exklusiv für die neue Konsole erscheinen werden. Sie ist lediglich als abwärtskompatibles Gerät nutzbar. Nachdem es bereits mehrere Gerüchte um eine neue Version gab hat Sony nun die Infobombe platzen lassen: Eine neue VR-Hardware für die PS5 befindet sich in der Entwicklung.

Laut Hideaki Nishino, Senior Vice President für Platform Planning & Management, soll die neue Version der PSVR natürlich deutlich bessere Performance bieten und auch mehr Interaktivität ermöglichen. Auch habe man aus der Vergangenheit gelernt und werde viele Erfahrungen, die man im VR-Bereich bisher sammeln konnte, mit in die Entwicklung einfließen lassen.

Wir machen uns alles zunutze, was wir seit der Veröffentlichung von PS VR für PS4 gelernt haben, um ein VR-System der nächsten Generation zu entwickeln, das jeden einzelnen Aspekt verbessert – von der Auflösung über das Sichtfeld bis hin zum Tracking und den Eingaben. Es kann mit nur einem Kabel an der PS5-Konsole angeschlossen werden, was die Einrichtung und Benutzung erleichtert und gleichzeitig ein hochwertiges visuelles Erlebnis bietet.

Einen richtigen Termin für die neue Playstation VR gibt es noch nicht. Laut Nishino sei aber noch viel Arbeit nötig, die Hardware werde also nicht mehr im Jahr 2021 erscheinen. Er halte interessierte Spieler aber dazu an, sich mit kommenden Titeln wie After The Fall, Sniper Elite VR und Humanity zu vergnügen und beteuert, dass man bei Sony das Thema VR sehr ernst nehme.