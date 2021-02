Anthem: Weiterentwicklung eingestellt

PC XOne PS4

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Anthem ab 8,00 € bei Amazon.de kaufen.

Bioware hat die Entwicklungsarbeiten an Anthem (zum Test) eingestellt. Die Server sollen aber weiterlaufen. Dies hat der Executive Producer des MMO-Actionspiels, Christian Dailey, heute in einem Bioware-Blogpost bekanntgegeben. Eigentlich sollte Anthem als "Anthem Next" komplett überarbeitet werden. Die Arbeiten seien seit Ende 2019 auch sehr gut vorangekommen und jeder neue Build hätte viel Spaß gemacht.

Dailey drückt sein Bedauern wie folgt aus:

Ich weiß, dass das für die Anthem-Spieler enttäuschend sein wird, die sich sehr auf die Verbesserungen, an denen wir gearbeitet haben, freuten. Es ist auch für das Team enttäuschend, das einen fantastischen Job gemacht hat. Auch für mich ist es enttäuschend, denn Anthem hat mich zu Bioware gebracht und die letzten zwei Jahre gehören zu den herausfordendsten und lohnenswertesten Erfahrungen meiner Karriere.

Aufgrund der Corona-Krise sei jedoch das ganze Studio unter Druck geraten und alle Teams bei Bioware seien aufgrund der erschwerten Bedingungen weniger produktiv als geplant gewesen. Der Fokus soll jetzt, auch mit der freigewordenen Manpower von rund 30 Mitarbeitern, auf das nächste Dragon Age und Mass-Effect-Spiel gelegt werden. Auch das MMORPG Star Wars soll weiter mit Updates bedacht werden.