Teaser Vier Hacker außer Rand und Band setzen London in Brand, so lautete in etwa das Motto von Hagens Squad in Watch Dogs Legion Online. Seht Hagens launigste Eskapaden in 4K in der Viertelstunde.

Watch Dogs Legion daran gemacht, bösen Künstlichen Intelligenzen und Sicherheitskonzernen auf die Finger zu klopfen. Doch wenn mysteriös die eigene Drohne vom Himmel stürzt und ferngesteuerte Autos ihn auf Schritt und Tritt heimsuchen, muss sich Hagen doch fragen, wer hier Freund und wer Feind ist.



Der Online-Modus von Watch Dogs Legion ist komplett vom Einzelspieler-Modus getrennt. Ihr agiert im selben Zukunfts-London wie in der Kampagne, doch spielen die Ereignisse nach der Hauptstory und ihr startet wieder von Beginn an. Ihr müsst also alle Perks erneut freischalten und neue Widerständler unter den NPCs Londons rekrutieren – allerdings nun über ein Ansehenspunkte-System. Das Hauptaugenmerk liegt dabei auf Einsätzen, die für kooperatives Spiel gestaltet wurden. Was es noch für Modi gibt und was den Reiz des Online-Londons ausmacht zeigt euch Hagen anhand seiner ulkigsten Erlebnisse in Watch Dogs Legion Online.



