PM: Call of Duty: Black Ops Cold War – Schmutzige Bomben (Sony Playstation Blog)

Im Feuertruppmodus “Schmutzige Bomben” macht ihr euch richtig die Hände dreckig. Wie ihr die Runde erfolgreich gestaltet und worauf es ankommt, erfahrt ihr jetzt.

Mit Call of Duty: Black Ops Cold War zieht ihr neben Warzone, auch im Mehrspielermodus auf das große Schlachtfeld. Mit Season 1 bekam der Modus sogar noch eine weitere Karte hinzu, Sanatarium. Zunächst aber erstmal eine kleine Übersicht, was euch in diesem Modus erwartet. Viererteams, Lootkisten, fünf Bombenplätze, viel Action und das auf einer gewaltig großen Karte.

Wie die Auflistung und der Name schon zeigen, geht es in diesem Modi nicht allein nur um Abschüsse oder das Legen einer Bombe. Ihr müsst gemeinsam mit euren Mitspielern Uran sammeln und dies an verschiedenen Bombendepots abliefern. Klingt erstmal nicht so kompliziert, wenn euch nicht noch weitere 36 Gegenspieler daran hindern möchten, um die Bombe für sich zu aktivieren. Des Weiteren steht euch ebenfalls die selbe Panzerungs-Mechanik zur Verfügung, die ihr schon aus Warzone kennt. Dadurch werden eure Gunfights intensiver und ihr habt die Möglichkeit in brenzlichen Situationen nochmal mit einem blauen Auge davon zu kommen. Das Ziel des Spiels ist es, so schnell wie möglich 500 Punkte auf das Konto eures Squads zu bekommen.

Dies könnt ihr über mehrere Wege erspielen. Ein guter Vergleich stellen dabei die Begriffe Jäger und Sammler da.

Ähnlich wie jeder andere Modus aus Black Ops – Cold War gibt es natürlich auch für diesen Modus wieder verschiedene Spielweisen. Hier ein kleiner Überblick über die erfolgreichsten Grundgerüste.

Zum Abschluss wollen wir nochmal einen Blick auf die neue Karte werfen. Sanatorium teilt sich in mehrere Schwerpunkte auf.

Der wichtigste ist die große Insel, auf der sich auf einem Hügel eine Skulptur befindet, die einen hervorragenden Blickwinkel auf den Rest der Insel bietet. Es gibt drei Möglichkeiten, um auf die Insel zu gelangen. Entweder ihr springt mit dem Fallschirm direkt dorthin, schwimmt durchs Wasser, oder wagt euch über die freistehende Brücke.

Es gibt zwei Möglichkeiten, diesen bestimmten Bereich der Karte zu bespielen. Geht in Richtung der Skulptur, um einen klaren Überblick auf die Insel zu erhalten. Wenn ihr jedoch in das aktive Geschehen eingreifen möchtet, ist der offene Raum, der den größten Teil der Insel einnimmt, der perfekte Ort, um die Gegner zu dominieren.

Die gegenüberliegende Seite der Insel ist ein starker Kontrast zu dem, was sich auf der anderen Seite des Wassers befindet. In Richtung des zentralen Bereichs der Karte befindet sich das Hauptgebäude des Sanatoriums. Dieses mehrstöckige Gebäude ist mit zahlreichen Eingängen gefüllt und oft eine Brutstätte für intensive Waffengefechte. Wenn ihr auf dem Dach landen könnt, habt ihr einen perfekten Überblick über die gesamte Karte und euer Scharfschützengewehr sollte den Rest erledigen.

So viel also zu dem Feuertruppmodus “Dreckige Bomben”. Wir hoffen, wir konnten euch auch diesmal wieder den ein oder anderen Tipp ans Herz legen und wünschen euch weiterhin viel Spaß in Call of Duty: Black Ops Cold War.

