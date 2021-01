Teaser Jörg spielt in diesem Jörgspielt ein Spiel, das im Prinzip nur aus Videoschnipseln besteht, die man durch Suchanfragen an eine seltsame Datenbank findet und ansieht. Macht sowas Spaß? Mal sehen!

