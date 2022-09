Teaser Das neue Werk von Sam Barlow ist aufwändiger als die beiden ersten FMV-Detektivspiele zusammen – gleich drei Filme und allerlei Geheimes puzzelt ihr euch aus 202 interaktiven Videoschnipseln zusammen.

Eine Schauspielerin dreht über 30 Jahre hinweg drei Filme, die im Vorfeld jeweils große mediale Beachtung finden – und keiner erscheint. Wieso? Und warum ist sie im dritten Film genau so jung wie in den ersten beiden? Und wer ist sie überhaupt, und was ist aus ihr geworden? Was habe ich da gerade gesehen, als ich die Aufnahme einer Probesitzung kurz zurückspulte? Was ist die Handlung der drei Filme? Wie hängen diese zusammen? Ist das Körperdouble die Schauspielerin, oder umgekehrt, oder ist es dieselbe Person? Und warum bekomme ich so oft blanke Busen zu sehen? Diese Fragen stellen sich einem – die letzte vielleicht nur mir – bei der Beschäftigung mit Immortality, während man sich durch hunderte von Aufnahmen wühlt, die sowohl Drehbuch-Rehearsals, Drehproben als auch „tatsächliche“ Filmminuten zeigen, dazu einige Aufnahmen von Fernsehauftritten oder Partys.

Bevor ich aber zur grundsätzlichen Kritikerfrage komme („genial, Durchschnitt oder Mist?“) – die übrigens von einem Großteil der internationalen Magazine mit „genial“, von einigen tapferen Einzelmeinungen aber auch mit „Mist“ beantwortet wird –, sei mir eine kurze Einordnung gestattet, wo Immortality eigentlich herkommt.