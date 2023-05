Teaser Ein Weltall irgendwo zwischen Der Wüstenplanet und düsterem Mittelalter, mit grausamen Symbionten und einer Kirche, die mordlüsterne Inquisitoren durchs Weltall schickt. Und mittendrin Regent Jörg...

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Hinweis: Wie noch viele PC-Spiele aus den mittleren bis späten 90ern verwendet das Programm ein 4:3-Format, woher die schwarzen Balken in meinen Screenshots rühren.



Im Februar 1997, in meinen letzten Wochen bei PC Player, bevor ich zu IDG wechsete und dort GameStar entwickelte, erschien ein 4X-Spiel von einer Firma namens Holistic Design, die mir schon mit Hammer of the Gods (Simpel-4X im Wikinger-Szenario) viel Solo- und Multiplayer-Freude bereitet hatten, und deren Final Liberation nicht das schlechteste Warhammer-40K-Computerspiel war. Das neue 4X-Vergnügen hieß Emperor of the Fading Suns, hatte einen ausgefeilten Pen&Paper-RPG-Background, und war alles andere als simpel, sondern höchst komplex. Ich habe ehrlich gesagt vergessen, ob ich es für PC Player getestet habe damals, kann mich aber noch sehr gut daran erinnern, dass ich noch jahrelang die Audio-Tracks der Spiel-CD (die zusätzlich zur Spielmusik weitere Tracks, unter anderem von Dead Can Dance, enthielt) im Auto hörte.