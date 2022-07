Es ist echt doof, aber ich habe einmal mehr gemerkt – als wenn ich das nicht wüsste nach all den Jahren als Spieleredakteur –, dass man bestimmte Spiele wirklich länger spielen muss, bevor man sie einschätzen kann. Doof daran ist, dass unser Spieletester-Job so viel einfacher wäre, wenn wir es anders halten würden. Jedenfalls hätte ich bei Strategic Command – American Civil War nach den ersten zwei oder drei Stunden ungefähr folgendes Fazit niedergeschrieben:

SCACW ist mehr ein Zusatz-Szenario als ein neues Spiel und versucht mehr schlecht als recht, das altbekannte (und von mir sehr geschätzte) Spielprinzip vom Zweiten Weltkrieg auf einen ganz anderen Konflikt zu übertragen. Dummerweise ist der nordamerikanische Kontinent eine riesige Landmasse, in der sich die paar anfänglichen Einheiten geradezu verlieren. Wobei "anfängliche Einheiten" krass übertrieben ist, zumindest im ersten und längsten Szenario: Die Südstaaten starten darin mit sage und schreibe keiner einzigen Landeinheit, sondern nur zwei Kanonenbooten. Dafür haben sie etwa drei Dutzend logischerweise unbewegliche Forts, die ich aber trotzdem per "Next Unit" qualvoll durchschalten muss, bis ich irgendwann besagte zwei Kanonenboote finde.

Die paar Fluss- und Küstenkämpfe ersetzen nicht mal ansatzweise die See-Operationen im Mittelmeer, in der Nordsee, im Atlantik oder gar im Pazifik, wie ich sie in Strategic Command – World at War vorfinde. Um das Forschungssystem zu übertragen, wurden verzweifelt einzelne Prototypen wie die ersten U-Boote zur Truppengattung hochgejazzt. Wenigstens das primitive Yes/No-Prinzip bei den Entscheidungen hätte man umprogrammieren können: Um mich als Konföderierter zwischen meinem "Sponsor" zu entscheiden, also England, Frankreich oder Spanien, muss ich tatsächlich erst mal zu England yes oder no sagen, und im Falle von no entweder yes (=Frankreich) oder no (=Spanien). Um ...