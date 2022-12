Teaser Master of Magic ist einer meiner Strategie-Alltime-Favourites. Aber wie wir wissen, sollte man manche Klassiker besser in der Erinnerung bewahren als neu zu spielen. Was also gilt fürs MoM-Remake?

Hach, Master of Magic! Was für schöne Erinnerungen! Okay, die KI war in dem Globalstrategiespiel von 1994, wie schon bei den beiden Master-of-Orion-Titeln von SiImtex sowie 95% aller Genrekollegen, zu illegalem Truppen-Spawning/Unterhalt in der Lage, bei dem man nur hysterisch lachen konnte (das wurde mir in einem Interview mit Simtex, noch zu PC-Player-Zeiten, auch bestätigt. Also das Cheating, nicht das hysterische Lachen, letzteres ist ja eher ein persönlicher Coping Mechanism. Nicht Copy Mechanism, natürlich hatte ich MoM als Orignal). Gleichzeitig spielte sie, wir sind nach wie vor bei der KI, wie soll ich das jetzt formulieren, geistig so interessant, dass man schon die Schwierigkeit etwas hochdrehen musste, um Spaß zu haben. Aber was für welchen! Nachdem ich 2020 noch mal in Master of Magic Classic samt Caster of Magic-Addon respektive -Generalüberholung reingeschaut habe, aber nur ein paar Stündlein, war ich nun sehr gespannt auf das offizielle Remake.

Wer von MoM noch nie was gehört hat: Es ist im Prinzip Civilization 1 mit Magie und taktischen Rundenkämpfen zwischen maximal neun Einheiten großen Armeen. Damit ist echt das Wichtigste gesagt, denn zusammen mit den vielen Truppentypen, Rassen und Zauber-Disziplinen entsteht im besten Fall ein ungeheurer Suchtfaktor, der dem von Civilization kaum nachsteht. Was MoM im Vergleich zum Vorbild an Finessen bei Stadtausbau und insbesondere Forschung fehlt, gleicht es durch die Kämpfe, die Einheitenverzauberungen und das Artefakt-Herstellen aus – zumal nicht nur die Helden, die man noch mit Artefakten ausrüsten kann, sondern auch die normalen Truppentypen im Level steigen. „Unnormale“, also herbeibeschworene, tun das nicht.

Ich spiele das 2022er Master of Magic, das gestern erschien, schon etwas länger, allerdings mit Development-Version 1.03, und habe nun noch mal sechs Stunden in die Release-Fassung 1.06 gesteckt. Zum Glück, denn auch wenn mir es nichts ausmacht, auf Englisch zu spielen, war die Review-Version in ...