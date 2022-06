Teaser Dieser Fire-Emblem-Klon im RPG-Maker-Look bietet eine solide 08/15-Fantasy-Story, Squads statt Einzelfiguren und bis zu 200 individuelle Kämpfer.

Wie der eine oder andere von euch schon länger ahnt, bin ich irgendwann in meiner Entwicklung stehen gebleiben. Nein, ich meine nicht die Marke 169,66 cm, mein Verhältnis zum anderen Geschlecht oder mein Vermögen, Fahrradstrecken von über 39 km unfallfrei zu bewältigen. Ich meine noch nicht einmal, dass ich beruflich heute im Prinzip dasselbe mache wie vor 28 Jahren. Sondern ich rede von meiner Vorliebe für 2D-Grafik in Computerspielen.

Und da habe ich mich natürlich von Symphony of War angesprochen gefühlt. Hinter dem salbungsvoll den Krieg mit einer orchestralen Wohlklangdarbietung gleichsetzenden Namen (Reality Check: die Raketen in Kiev schlugen gestern sicher nicht im Dreiviertelstakt ein) verbirgt sich ein Fire Emblem-Klon, aber natürlich nicht im Sinne von Fire Emblem – Three Houses, sondern mehr aus der Sacred Stones- oder Genealogy of the Holy War-Ära. Und das heißt: Bunte 2D-Sprites kloppen sich vor bunten Pixelhintergründen, wenngleich jeweils in moderner Auflösung mit entsprechend vielen Details. Nur die immer wieder eingeblendeten Porträts der Handlungsträger haben einen modernen Hochglanz-Cartoon-Look (und gefallen mir auch nicht sonderlich).