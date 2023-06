Teaser In Rogue Trader spiele ich den Erben einer mächtigen Freihändler-Dynastie und habe schon nach dem Prolog mein eigenes Riesenraumschiff, nebst Riesenproblemen. Ein Erfahrungsbericht aus der Beta.

Sollte ich, werte Premium-Userinnen und -User, in diesem Jörgspielt fälschlicherweise von Star Wars Rogue Trader schreiben, dann ist das keinesfalls ein Zeichen beginnender Altersdemenz, wobei ich selbstverständlich selbige auch nicht kategorisch… wie begann der Satz noch mal? Vielmehr ist das bei mir so: Mein gewaltiges Gehirn, Mann, Frau, Kamera, TV, hat die Eigenschaft, sich einen einmaligen Fehler seinerseits (meinerseits?) unbarmerzig bis ans Ende der Zeiten einzuprägen. Und da ich irgendwann mal in einer Redkonf von Star Wars Rogue Trader sprach statt korrekt von Star Wars Rogue Trader... Ähm.

Nein, ich schreibe hier natürlich von Warhammer 40K Rogue Trader – das ich bislang so etwa sieben Stunden lang gespielt habe. Es ist von Owlcat Games, jenen spieleprogrammierenden Menschen, die uns ...