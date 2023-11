Traumlos, aber tapfer

Teaser Was macht ein Spieledesigner, der unter anderem an Dungeon Keeper und Fable mitgearbeitet hat, wenn ihm langweilig ist? Also wenn ihm gleich über mehrere Jahre hinweg langweilig ist? Ein RPG designen!

Hinweis: Das Titelbild enthält entgegen jeder GamersGlobal-Vorschrift Text, ja sogar das Spiele-Logo. Das ist nur möglich durch die göttliche Chefred-Power! Ein bekannter Designer – Dene Carter von Fable und anderen AAA-Produktionen – programmiert über Jahre hinweg zum Spaß ein Rollenspiel. Und zwar in einem ungewöhnlichen Retro-Stil, der nicht nach 8-Bit-Pixel-Look strebt und ein modernes Interface aufweist, gleichzeitig aber auch sehr klassisch (Kachelgrafik) und allgemein optikreduziert daherkommt, nicht zuletzt in der Farbpalette: Wie auf alten CGA-Monitoren sieht Moonring aus, bis man merkt, dass je nach Weltkartenregion und Tageszeit die Palette verändert wird, also weit mehr hergibt als nur vier Farben. Mein wichtigster Tipp ist dennoch: Schaltet den suboptimalen Röhrenmonitor-Effekt ab, der voreingestellt ist. Igittigitt!

Rechts: Die rangezoomte Weltkarte, die einzelne Orte benennt.

Ausgewachsenes Rollenspiel Moonring ist keinesfalls nur eine pandemieinduzierte Fingerübung mit Demo-Charakter, sondern ein ausgewachsenes, ...

