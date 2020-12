Ubisoft's Happy Holidays: Alle Inhalte + Anno 1701 History Edition

PC

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Anno 1701 ab 7,99 € bei Amazon.de kaufen.

Ubisoft's Happy Holidays sind seit dem gestrigen Freitag vorbei, allerdings gibt euch Ubisoft noch bis Sonntag, dem 20. Dezember, die Möglichkeit, alle bisherigen Inhalte zu erhalten. Solltet ihr einzelne der Geschenke also verpasst haben, könnt ihr folgendes nun auf einmal einsacken:

Außerdem legt Ubisoft noch Anno 1701 in der History Edition obendrauf. Neben dem Hauptspiel, das in einer höheren Auflösung mit bis zu 4K läuft, sind in dieser Fassung unter anderem das Add-On Der Fluch des Drachen und der Soundtrack dabei. Während die drei Spiele nur für Ubisoft Connect PC verfügbar sind, können die spielinternen Inhalte laut der offiziellen Ubisoft-Homepage auf allen Plattformen genutzt werden.