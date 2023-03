PM: Anno 1800™ erscheint heute für PlayStation 5 und Xbox Series S|X (Ubisoft News)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Düsseldorf, 16. März 2023 – Ubisoft gab heute bekannt, dass zum ersten Mal in 25 Jahren ein Anno-Hauptspiel auf Konsolen erscheinen wird. Spieler:innen können die Anno 1800™ Console Edition ab sofort auf PlayStation® 5 und Xbox Series S|X spielen. Zu diesem Anlass kann das Spiel zudem bis zum 23. März kostenlos im Rahmen einer Free Week* auf allen Plattformen kostenlos ausprobiert werden.

​Anno 1800ist ein von Ubisoft Mainz entwickeltes Städtebau- und Strategiespiel, in welchem Spielende ihre Führungsqualitäten unter Beweis stellen können: Es gilt gigantische Metropolen zu errichten, effiziente und gewinnbringende Logistiknetzwerke aufzubauen, einen exotischen neuen Kontinent zu kolonisieren, Expeditionen in die ganze Welt zu unternehmen und Gegner diplomatisch, wirtschaftlich oder militärisch zu dominieren. Die Anno 1800 Console Edition bietet Spielenden das volle und modernste Anno-Erlebnis mit einer neu gestalteten Benutzeroberfläche und Steuerung, die von der nächsten Konsolengeneration unterstützt wird.

​Während der Free Week, die heute beginnt und bis zum 23. März auf Ubisoft Connect, im Epic Games Store, auf PlayStation 5 und der Xbox Series S|X läuft, können Spieler:innen den gesamten Inhalt des Hauptspiels von Anno 1800 genießen. Außerdem wird ihr Fortschritt übernommen, wenn sie sich für den Kauf des Spiels entscheiden. **

​Die Standard Edition der Anno 1800 Console Edition enthält das Basisspiel und die größten Game-Updates. Die Deluxe Edition enthält das Basisspiel, die größten Game-Updates und drei kosmetische Pakete***. Frühkäufer:innen****, die die Console Edition des Spiels kaufen, kommen in den Genuss des Imperium-Pakets und des Gründerpakets für Konsole, die zusätzliche kosmetische Boni enthalten, sowie des digitalen Artbooks und des Soundtracks des Spiels. Darüber hinaus können 9 kosmetische Pakete erworben werden.

​Anno 1800-Fans, die das Spiel bereits auf dem PC gespielt haben und während der Free Week auch auf der Konsole spielen, erhalten 9 Ornamente aus der PC-Version als Geschenk*****.

​Außerdem wird der zweite offizielle Soundtrack von Anno 1800, die Post-Launch Compilation Part 2, am 31. März, dem Tag des 25. Geburtstags der Marke Anno, auf allen Streaming-Plattformen verfügbar sein.

*The Free Week will happen from March 16, 4pm UTC to March 24, 8am UTC on PC on Ubisoft Connect, the Epic Games Store. On PlayStation 5 and Xbox Series the Free Week will start at 5pm UTC on March 16 and ends on March 24, 8am UTC. The Free Week won’t be available on Steam.

​**Any progression made during the Free Week will carry over when players upgrade to the full game, on any platform of their choice thanks to our cross-platform cloud save system. An online connection might be required to start the game as a free player along with a subscription.

​***The Pedestrian Zone, the Amusements Pack and the Vibrant Cities Pack.

​****The Early Adopter offer will end on April 16th.

​*****Players playing during the free week can be awarded both the Early Adopter Offer and the Loyalty Reward.

​******Gilt nicht für spielinterne Währungen. Vorbestellungen, Abo-Dienste (Ubisoft+ und Rocksmith+), In-Game Käufe. Kann während des Angebotszeitraums nur zweimal in Anspruch genommen werden. Die Qualifikation für das Angebot kann mit mehreren Käufen erreicht werden. Die Wallet-Belohnung in Höhe von 10 € muss innerhalb von 10 Tagen abgeholt werden. Das Guthaben verfällt 24 Tage nach Abholung.

​About Ubisoft Mainz

​The teams at Ubisoft Mainz are engineering Ubisoft’s biggest blockbusters. Operating from a historic city in the heartland of Germany, the studio develops genre pushing games like the acclaimed Anno 1800 and lends decades of expertise to AAA co-development projects like Tom Clancy’s Rainbow Six Siege and the upcoming Beyond Good and Evil 2. More information at mainz.ubisoft.com.