Anno 1800 Console Edition: Kostenlos zum Release spielbar

Rund 4 Jahre nach dem ursprünglichen PC-Release von Anno 1800 (im Test) am 16. April 2019 dürfen am 16. März 2023 auch Konsolenspieler endlich die Segel setzen und in unbekannten Ländern ansiedeln. Das Aufbauspiel Anno 1800 erscheint in einer umfangreich überarbeiteten und angepassten "Console Edition" für die Current-Gen-Konsolen Xbox Series S/X und PlayStation 5. Als Frühkäufer könnt ihr euch noch bis 16. April das Frühkäufer-Angebot sichern, dass das Imperial Pack (Denkmal, Schiff, Zug), das Console Founder Pack (zehn kosmetische Boni), ein digitales Artbook und den digitalen Soundtrack enthält.

Spieler, die sich aufgrund der Steuerung und Spielbarkeit des komplexen Spiels auf Konsole noch unsicher sind, erhalten die Chance, das Spiel zum Release eine Woche lang komplett kostenlos zu spielen. Die Testwoche beginnt direkt zum Release am 16. März 2023 und endet am 23. März 2023. Spieler auf Xbox und PlayStation können das Spiel vorab laden und ohne jegliche Einschränkungen spielen. Fortschritte und Savegames werden, solltet ihr euch nach Ablauf der Testphase zum Kauf hinreißen lassen, natürlich übernommen. Auch bislang unentschlossene PC Spieler bekommen zum Release der Console Edition die Gelegenheit das Spiel kostenlos anzutesten.