Anno 1800: 3,5 Millionen Spieler weltweit

Ubisoft hat bekannt gegeben, dass Anno 1800 (im Test, Wertung 9,5) nach vier Jahren weltweit 3,5 Millionen Spieler erreicht hat. Da der Titel auch über den Abodienst Ubisoft+ erhältlich ist, kann daraus nicht auf die Verkaufszahlen geschlossen werden.

Anno 1800 ist der siebte Teil der Aufbaustrategiereihe und spielt zur Zeit der industriellen Revolution. Seit der Veröffentlichung für den PC im April 2019 wird das Spiel von Ubisoft BlueByte in Mainz kontinuierlich weiterentwickelt. Mittlerweile sind zwölf Inhalts-DLCs, unzählige kosmetische Erweiterungen und, im März dieses Jahres, eine Version für die Playstation 5 und Xbox Series erschienen. Seit August werden auch Mods offiziell unterstützt (siehe News).

Executive Producer Stéphane Jankowski kommentiert die Spielerzahl wie folgt:

Vielen Dank an unsere langjährigen Spieler und Neueinsteiger, die uns geholfen haben, diesen Meilenstein zu erreichen! Es waren 25 erstaunliche Jahre Anno. Wir sind so dankbar, dass wir eine so engagierte und wunderbare Community haben!