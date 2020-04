Umfrage: Welche Sprache soll im Sekiro-Letsplay gesprochen werden?

Wie macht der Wolf?

PC XOne PS4

Teaser In Sekiro gibt es die Wahl zwischen deutscher, englischer und japanischer Sprachausgabe. Wir wollen von den Crowdfundern wissen: Welche Variante wollt ihr im Letsplay hören?

Dank vieler fleißiger Spender konnte das Letsplay zu Sekiro - Shadows Die Twice von Dennis bereits finanziert werden. In mindestens zehn Folgen werdet ihr den glorreichen Siegeszug des schwertschwingenden GG-Jungredakteurs im aktuellsten From-Software-Spiel sehen. Damit wir euch auch wirklich den höchsten Zuseh-Genuss bieten können, wollen wir in dieser Umfrage folgendes von euch Spendern wissen: Welche Sprachausgabe würdet ihr im Letsplay gerne hören?

Um das Japan der Sengoku-Zeit, an das das Szenario von Sekiro angelehnt ist, authentisch abbilden zu können, könnt ihr dem Spiel komplett auf japanisch lauschen. Alternativ sprechen die Charaktere in den Cutscenes und Ingame-Gesprächen zum besseren Verständnis aber wahlweise auch englisch oder deutsch. Alle Crowdfunder haben ab sofort bis zum Montag, dem 4. Mai 2020 um 12:00 Uhr, die Möglichkeit, sich an der Umfrage zu beteiligen und festzulegen, welche Sprache der Wolf, Kuro und die anderen Charaktere sprechen sollen. Wenn ihr noch keinen Beitrag zum Letsplay geleistet habt, dann überlegt es euch doch nochmal. Ihr erhaltet damit nicht nur das Recht auf die Teilnahme an dieser Umfrage, außerdem tragt ihr aktiv dazu bei, dass Dennis sich durch mehr Folgen sterben darf.

