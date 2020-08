Hitman 3: Agent 47 meuchelt nun auch mit PSVR durch alle Schauplätze

PC XOne Xbox X PS4 PS5

Während der gestrigen State-of-Play-Präsentation von Sony hat Entwickler IO Interactive mit einem neuen Trailer ein besonderes Feature für Hitman 3 angekündigt: Im neuesten Stealth-Action-Titel um Auftragskiller Agent 47 könnt ihr mit PSVR erstmals auch in der virtuellen Realität eure Zielpersonen ausschalten.

Im Trailer seht ihr den Schauplatz Dubai aus der Ego-Ansicht des VR-Modus. Doch seid ihr nicht auf bestimmte Areale beschränkt: In Hitman 3 werden nicht nur sämtliche neuen Level in VR spielbar sein, sondern auch alle Schauplätze, die ihr aus den Vorgängern Hitman (im Test) und Hitman 2 (im Test) importieren könnt. In VR werdet ihr zum Beispiel eine Bratpfanne nicht nur in die Hand nehmen und als Waffe schwingen können. Haltet ihr sie vor euch, soll euch das Kochutensil vor gegnerischen Kugeln schützen. Hitman 3 erscheint im Januar 2021 für PC, PS5, Xbox Series X sowie PS4 und Xbox One.