Hitman 3: Launch-Trailer zum Roguelike-Modus Freelancer

PC Switch XOne Xbox X PS4 PS5

IO Interactive hat bereits jetzt einen neuen Launch Trailer zum Freelancer-Modus veröffentlicht, der am 26. Januar 2023 als kostenloses Update für Besitzer von Hitman 3 (im Test, Note 8.5) erscheinen wird.

Bei Freelancer handelt es sich um einen Roguelite-Spielmodus, in dem Agent 47 in seinem Safehouse ein Verbrecher-Syndikat auf Korn nimmt und zunächst Untergebene der eigentlichen VIPs der Organisation in Aufträgen ausschaltet, um die großen Fische hervorzulocken. Scheitert ihr bei den hinführenden Missionen, verliert ihr nur einen Teil eurer Belohnungen, doch entwischt euch eines der Hauptziele, büßt ihr deutlich mehr ein und müsst die Kampagne wieder von vorn beginnen. Dabei soll jedes der zu Beginn einer Runde zur Wahl stehenden Syndikate einen anderen Spielstil fördern.

Den schon fast zwei Wochen vor dem Release veröffentlichten Launch-Trailer findet ihr unter diesen Zeilen verlinkt. Daneben veröffentliche der Entwickler bereits ein ausführlicheres Vorstellungs-Video zum Freelancer-Modus. Am Tag, an dem das Update erscheint, wird zugleich Hitman 3 in Hitman - World of Assassination umbenannt und Hitman 1 und 2 werden aus den Stores verschwinden, da die GOTY-Edition von Teil 1 und das Basis-Spiel von Teil 2 als kostenlose Inhalte in World of Assassination integriert werden.