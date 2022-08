Hitman 3: Roadmap für August mit Elusive Target Arcade und mehr

PC Switch XOne Xbox X PS4 PS5

Einmal mehr hat IO Interactive verkündet, was euch im kommenden Monat in Hitman 3 (im Test, Note: 8.5) erwartet. In der Elusive Target Arcade könnt ihr euch wieder auf die Jagd nach neuen speziellen Zielen machen, dieses Mal sollen sie bunt gemischt aus allen drei Teilen der neuen Trilogie sein. Sie kommen in zwei Varianten, The Dyads und The Diabolicals. Absolviert ihr beide erfolgreich, erhaltet ihr den knallbunten Ruby Rude Track Suit.

In Dartmoor gibt es mit der Gartenshow eine neue Herausforderung, die ihr mit einer speziellen schallgedämpften Pistole angeht, die mit einem Blumenmuster verziert wurde. Die Gärtner, die an der Show teilnehmen, könnten euch als Kenner des Hauptspiels bereits aus Dubai bekannt vorkommen. Die Herausforderung startet am 11. August 2022 und geht bis zum 31. August.

Ab dem 11. August 2022 könnt ihr mit Colorado eine neue Location besuchen, an Elusive Targets werdet ihr außerdem Jagd auf den Ex-Diktator (12. August) und auf das Chamäleon (19. August) machen.