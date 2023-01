Hitman 3 wird zu Hitman - World of Assassination

PC Switch XOne Xbox X PS4 PS5

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Hitman 3 ab 38,04 € bei Amazon.de kaufen.

Welcher Inhalt zu welchem Titel der Serie gehört und trotzdem in anderen Versionen spielbar ist, war bisher in den Hitman-Teilen nicht immer ganz einfach zu verstehen: Schuld ist eine Vielzahl an Editionen, Legacy-Packs und der Nutzung von etlichen Schauplätzen über die Titel hinweg.

IO Interactive will diesem Wirrwarr jetzt ein Ende setzen und plant ab dem 26. Januar eine Zusammenführung aller bisherigen Inhalte unter dem Namen Hitman – World of Assassination. Technisch handelt es sich um ein Update von Hitman 3, das für Besitzer dieses Titels kostenlos ist und um die Basis-Versionen von Hitman 1 und Hitman 2 erweitert wird.

Neben der Änderung des Namens von Hitman 3 in Hitman – World of Assassination werden Hitman 1 und Hitman 2 als kaufbare Spiele auf allen Plattformen deaktiviert sowie die Missions-Pakete umgestaltet. In Zukunft sollen Spieler die Möglichkeit haben, die fehlenden Inhalte direkt zu kaufen – und nicht wie zuvor Umwege über Deluxe-Editionen oder Erweiterungen aus älteren Titeln nehmen zu müssen. IO Interactive möchte damit ein "positiveres Kauferlebnis" erreichen und es einfacher gestalten, ihre Werke komplettieren zu können.