Far Cry 6: Erste Details zum Bösewicht, Neuerungen und mehr

PC XOne Xbox X PS4 PS5

Bereits kurz vor der Ubisoft-Forward-Präsentation waren einige Infos zum Setting von Far Cry 6 bekannt geworden (Far Cry 6: Erste Details durchgesickert). Inzwischen hat Ubisoft den Titel offiziell mit einem Trailer vorgestellt und weitere Infos zum Karibik-Setting, dem neuen Bösewicht Präsident Castillo und Neuerungen im neuen Serienteil verraten.

Far Cry 6 wird auf dem karibischen Inselstaat Yara angesiedelt sein und in der Gegenwart spielen. Durch internationale Sanktionen scheint Yara jedoch wie in den 50ern stecken geblieben und erinnert daher nicht ungefähr an Kuba im Kalten Krieg. Neu an der offenen Spielwelt ist, dass mit der Hauptstadt zum ersten mal eine größere, dicht besiedelte Stadt zu den Schauplätzen gehört.

Die Spieler werden in der Rolle von Dani Rojas Teil der Widerstandsbewegung gegen Yaras diktatorischen Präsidenten. Der Machthaber schreckt nicht einmal vor Sklaverei zurück, um Yara wieder zu altem Glanz zu führen. Ihr werdet wieder zwischen einem männlichen und weiblichen Spielcharakter wählen und dessen Erscheinungsbild anpassen können. Dies wird von größerer Bedeutung als in den letzten Ablegern der Reihe, da eure Figur nun in Dialogen und Zwischensequenzen zu sehen ist und außerdem kein stummer Protagonist mehr ist.

Das Thema des Guerilla-Kriegs wird sich auch im Gameplay niederschlagen. Da Castillo im Zweifel Panzer einsetzen kann und der Widerstand nicht, wird es nicht immer eine valide Option sein, mit rauchenden Colts in die gegnerische Basis zu stürmen.

Der Trailer zeigt das Intro des Ego-Shooters, indem Castillo seinem Sohn Diego eine scharfe Granate in die Hand drückt und ihm die gewaltsamen Aufstände auf den Straßen der Hauptstadt zeigt. Ubisoft setzt nach Ghost Recon - Breakpoint auch für Far Cry 6 auf etablierte Schauspieler und hat den unter anderem aus Breaking Bad und The Mandalorian bekannten Schauspieler Giancarlos Esposito für die Rolle des Castillo verpflichtet. Außerdem wird für den Soundtrack unter anderem der Narcos-Komponist Pedro Bromfman verantwortlich zeichnen. Das für Far Cry 6 verantwortliche Studio ist Ubisoft Toronto, das damit sein erstes eigenes Projekt stemmt, nachdem es vorher bereits an der Entwicklung früherer Serienteile mitgewirkt hat.

Far Cry 6 wird am 18. Februar 2021 veröffentlicht und wird für PC sowie zum einen auf den Next-Gen-Konsolen PS5 und Xbox Series X und zum anderen noch auf PS4 sowie Xbox One erscheinen.