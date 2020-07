Far Cry 6: Erste Informationen zum nächsten Teil durchgesickert

PC XOne Xbox X PS4 PS5

Kurz vor Ubisofts E3-Ersatzevent Ubisoft Forward , das am kommenden Sonntag, dem 12. Juli, ab 21 Uhr deutscher Zeit ausgestrahlt wird, sind erste Details zu einem neuen Far-Cry-Teil durchgesickert. Auf Twitter kursieren Screenshots aus dem Playstation-Store, die sowohl den Titel, Erscheinungsdatum sowie auch Informationen zur Geschichte und den Gegenspielern enthalten.

So wird es sich bei Far Cry 6 nach Far Cry - New Dawn (im GG-Test mit Note 8.0) von 2019 wieder um einen regulären Serienableger handeln, der laut Beschreibung auf der Shop-Seite im fiktiven Land Yara, einem "in der Zeit eingefrorenen tropischen Paradies", mit Dschungeln, Stränden und der Hauptstadt Esperanza angesiedelt ist. Darin spielt ihr als Dani Rojas, der einen Guerillakrieg gegen den rücksichtslosen Tyrannen Anton Castillo und dessen Sohn Diego führt. Damit bestätigt sich auch ein weiterer kürzlicher Leak nach dem Breaking Bad und Better Call Saul Schauspieler Giancarlo Esposito die Rolle des Gegenspielers (Castillo) übernehmen soll.

Laut dem Playstation-Store erscheint der Titel am 18. Februar 2021 für Playstation 5 und Playstation 4. Käufer der PS4-Version bekommen zudem ein kostenloses Update auf die PS5-Version. Es ist davon auszugehen, dass es eine ähnliche Möglichkeit auch für Xbox One und Xbox Series X mittels Microsofts Smart-Delivery-Programm geben wird. Die offizielle Ankündigung erfolgt wahrscheinlich am kommenden Sonntag während des Ubisoft Forwards Streams, nach dem ihr alle relevanten Informationen natürlich hier auf GamersGlobal finden könnt.