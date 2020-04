Ghost of Tsushima auf 17. Juli 2020 verschoben

PS4

Anfang März wurde der Open-World-Actiontitel Ghost of Tsushima aus dem Hause Sucker Punch (Infamous, Sly Cooper) mit einem Release-Termin am 26. Juni 2020 bedacht. Wie das Studio via Twitter bekannt gegeben hat, wird sich das PS4-exklusive Spiel um ein paar Tage nach hinten verschieben. Als neuer Termin wird nun der 17. Juli 2020 angegeben.

In dem Statement wird angeführt, dass die aktuelle Situation aufgrund der Corona-Pandemie dafür verantwortlich sei.

Es gab sicherlich Herausforderungen dabei, Spieleentwicklung für die Arbeit von Zuhause aus anzupassen, aber dank der unglaublichen Mühen unseres weltweiten Teams wird Ghost [of Tsushima] in Kürze erscheinen können.

In Ghost of Tsushima steuert ihr den Samurai Jin Sakai, der sich nicht nur gegen die wütenden Mongolen behaupten muss.