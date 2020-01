Netflix' The Witcher: Soundtrack ab morgen + „Toss a Coin“ auf Spotify

andere

The Witcher 3 - Wild Hunt ab 30,88 € bei Amazon.de kaufen.

Seit der Veröffentlichung der ersten Staffel der Serienadaption von The Witcher haben zahlreiche Fans über die sozialen Medien nach dem dazugehörigen Soundtrack verlangt. Diesen hat Netflix nun offiziell angekündigt und auch gleich einen Veröffentlichungstermin genannt. The Witcher Soundtrack Vol. 1 wird laut dem Streamingdienst-Riesen schon ab morgen, den 24. Januar 2020, „überall“ verfügbar sein. Den wohl bekanntesten Ohrwurm aus Jaskiers Repertoire „Toss a Coin to your Witcher“ könnt ihr bereits jetzt über Spotify hören. Bei teilnehmenden Händlern, wie Amazon kann der Soundtrack ab sofort für 10,99 Euro vorbestellt werden.

Der Soundtrack wurde von Giona Ostinelli und Sonya Belousova komponiert. Insgesamt wird die Musiksammlung zur ersten Staffel sage und schreibe 55 Songs umfassen, inklusive drei Songs, die von Joey Batey, dem Darsteller von Jaskier, gesungen werden. Hier die Liste: