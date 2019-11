Man of Medan: Kostenloser Freunde-Pass und Curator's Cut

PC XOne PS4

Supermassive Games hat einen neuen Patch zu The Dark Pictures - Man of Medan (im Test, Note: 8.0) veröffentlicht, mit dem alle Besitzer des Spiels auch einen kostenlosen Freunde-Pass erhalten. Damit könnt ihr einmalig einen Freund zum gemeinsamen Spielen einladen, der das Spiel selbst nicht besitzen muss. Damit ihr euch gemeinsam gruseln könnt, muss euer Partner die Demo-Version des Spiels aus dem entsprechenden Store herunterladen, ihr müsst ihn aus eurem Menü in der aktuellen Version von Man of Medan heraus einladen und anschließend den Freunde-Pass nutzen. Gültig ist das Angebot, wenn ihr das Spiel bereits besitzt oder noch vor dem 6. Januar 2020 kauft.

Zudem erhalten alle Spieler dank dem Patch kostenfreien Zugriff auf den Curator's Cut. Dieser war bisher lediglich für Vorbesteller erhältlich. Mit dieser alternativen Version erhaltet ihr frische Blickwinkel auf die Story und auch gänzlich neue Szenen. Allerdings müsst ihr die Story einmal im regulären Modus beendet haben, bevor ihr den Curator's Cut spielen dürft. Die Links für die entsprechenden Store-Seiten findet ihr in den Quellen.