Batman - Arkham Legacy: Name des neuen Batman-Spiels enthüllt?

Dass Rocksteady Studios an einem neuen Batman-Spiel arbeitet, ist mittlerweile ein offenes Geheimnis. Nachdem das Studio den Titel im vergangenen Monat mehrfach auf Twitter anteaserte und den Eindruck erweckte, die Ankündigung stünde unmittelbar bevor, ist es wieder ganz still um Gothams dunklen Rächer geworden und auch auf Sonys State of Play ließ sich die Fledermaus nicht blicken. Nun hat sich ein Insider zu Wort gemeldet, der den Namen des kommenden Spiels erfahren haben will. Das Spiel soll Batman - Arkham Legacy heißen.

Der verantwortliche Insider @New_WabiSabi, ist kein Unbekannter und hat bereits im Vorfeld der E3 eine ganze Flut an Infos durchsickern lassen, die sich bewahrheitet haben. Dafür hat er seitens Nintendo laut eigener Aussage auch rechtlichen Konsequenzen angedroht bekommen. Sollte dieser Leak den Tatsachen entsprechen, würde es die vorangegangenen Gerüchte, dass das nächste Spiel sich um die Batman-Family, zu der zahlreiche Superhelden gehören, drehen wird, bestätigen. Möglicherweise werde mehr Charaktere als nur Batman spielbar sein. Zu diesen gehören (je nach gewählter Timeline und Multiversum) unter anderem Batgirl, Robin, Catwoman, Nightwing, Huntress, Orphan und The Signal. Bis Rocksteady Studios selbst mit der Sprache rausrückt, solltet ihr den Tweet selbstredend als Gerücht betrachten.