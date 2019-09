WB Games: Neues Batman-Spiel angeteasert? Ankündigung angeblich morgen

PC 360 PS3 WiiU iOS Android

Auch wenn die Arkham-Trilogie mit Batman - Arkham Knight (Testnote: 9.0) als abgeschlossen gilt, hoffen die Fans der Serie auf weitere Batman-Geschichten, selbst wenn diese nicht direkt zu der Trilogie von Rocksteady gehören. Ein solches Spin-off hat Warner Bros. Games Montréal bereits 2013 mit Batman - Arkham Origins (Testnote: 9.0) abgeliefert und möglicherweise hat der Entwickler jetzt einen weiteren Titel rund um Gothams dunklen Ritter angedeutet.

Auf seinem Twitter-Account veröffentlichte Warner Bros. zum 80. Jubiläum der Batman-Marke ein Bild, das die Projektion von Batmans Zeichen auf der Wand eines Hochhauses zeigt. Das Symbol wurde weltweit in zwölf großen Metropolen, Berlin, New York, Los Angeles, Tokio, Rom, Melbourne, London, Paris, Barcelona, São Paulo, Mexico-City und Montreal ausgestrahlt. Im von Warner Bros. verlinkten Twitter-Video haben die Fans verschiedene mysteriöse Zeichen entdeckt, die in einzelnen Frames des Clips versteckt wurden und nur kurz durchblitzen.

Insgesamt vier verschiedene Symbole werden gezeigt, die allerdings im Batman-Universum bisher unbekannt sind. Fans vermuten, dass es sich hierbei um Geheimgesellschaften, wie Court of Owls oder League of Assassins handelt. Ein Symbol sieht zudem ein wenig wie Azrael aus. Letzterer ist ein Mitglied des Templer-ähnlichen Geheimbundes St. Durmas und taucht nicht nur in diversen Batman-Comics, sondern auch in den letzten beiden Spielen der Arkham-Trilogie auf. Auf Resetera (via Reddit) soll ein vermeintlicher Insider behauptet haben, dass die Ankündigung des Titels angeblich schon am morgigen Dienstag, im Rahmen der neuen Episode von Sonys State of Play, erfolgen wird. Ob das stimmt, wird sich zeigen. Der Stream startet um 22:00 Uhr.