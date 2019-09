Xbox Game Pass: Neue Titel für PC + ID@Xbox Game Pass Showcase für Herbst 2019

XOne

Xbox One ab 179,95 € bei Amazon.de kaufen.

Microsoft will das Xbox Game Pass für den PC in Kürze um vier neue Titel erweitern. Neben der Rennsimulation Dirt Rally 2.0 von Codemasters und dem Echtzeit-Taktikspiel Bad North in der „Jotunn Edition“ von Plausible Concept, die bereits letzte Woche in das Abo-Programm der Xbox One aufgenommen wurden, können sich Abonnenten des PC-Services auf das Open-World-Action-Adventure Saints Row 4 (Testnote: 8.0) von Volition in der „Re-Elected Edition“ mit allen DLCs, sowie das Aufbauspiel Cities - Skylines (Testnote: 7.0) von Colossal Order freuen.

Wie Microsoft zudem auf Xbox Wire bekannt gibt, habe das Team weiterhin fleißig an der PC-Beta von Xbox Game Pass gefeilt und diverse App- und Download-bezogene Fehler behoben. Anfang Oktober wird ein neues Update in der Version 1910 veröffentlicht, das neue Features basierend auf dem Feedback der Community bieten und unter anderem das Navigieren durch die App und das Durchsuchen der Xbox Game Pass-Bibliothek beschleunigen wird. Wer den Entwicklern seine Verbesserungsvorschläge unterbreiten möchte, kann das direkt in der Xbox Game Pass App unter Einstellungen > Feedback, oder auch über Twitter und Reddit tun.

Darüber hinaus gab Microsoft bekannt, dass am morgigen Donnerstag, den 26. September 2019, ein neues ID@Xbox Game Pass Showcase für Herbst 2019 gestreamt wird. Diesen könnt ihr ab 18:00 Uhr (deutscher Zeit) über den offiziellen YouTube-Kanal des Publishers, oder direkt unterhalb dieser News (sobald verfügbar) verfolgen. In dieser Episode werden unter anderem Neuigkeiten und Ankündigungen von Entwicklern und Publishern, wie Devolver Digital, Team 17 und Daedalic Entertainment versprochen. Zudem wird es Interview mit anderen Publishern geben, deren kommende Titel vom Release-Tag über Xbox Game Pass spielbar sein werden.