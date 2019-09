Xbox Game Pass bald mit Jump Force, Dirt Rally 2.0 und mehr

XOne

Xbox One ab 179,95 € bei Amazon.de kaufen.

Microsoft wird das Angebot seines kostenpflichtigen Dienstes Xbox Game Pass auf der Xbox One bald um weitere Titel ergänzen. Bei den Neuzugängen handelt es sich um das Action-Prügelspiel Jump Force (Testnote: 6.5), das Metroidvania Bloodstained - Ritual of the Night, das Echtzeitstrategie- und Taktikspiel Bad North, die Rennspielsimulation Dirt Rally 2.0 und das Kreativ-Baukastenspiel Lego Worlds. Nachfolgend die Verfügbarkeitstermine im Überblick: