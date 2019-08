FIFA 20: Switch-Spieler müssen auf die meisten Neuerungen verzichten

PC Switch XOne PS4

Electronic Arts' kommende Fußballsimulation FIFA 20 wird auf der Nintendo Switch so gut wie gar keine Neuerungen gegenüber FIFA 19 (Testnote: 9.5) bieten. Laut den jüngst aktualisierten FAQs müssen die Besitzer der Hybridkonsole auf sämtliche Innovationen verzichten. „Die FIFA 20 Legacy Edition enthält dieselben Gameplay-Innovationen wie FIFA 19, ohne jegliche neuen Entwicklungen oder signifikante Verbesserungen“, heißt es in der Beschreibung.

Dies umfasst alle neuen Spielmodi, inklusive dem Volta-Modus. So könnt ihr in der Switch-Version die Modi Anstoß, Karriere (ohne Neuerungen), Lizenzierte und Eigene Turniere (darunter die UEFA Champions League), Frauen-Länderspielpokal, Skill-Spiele, Online-Saisons, Online-Freundschaftsspiele und Lokale Saisons mit denselben Features wie in FIFA 19 spielen. Auch FIFA Ultimate Team ist dabei. Enthalten sind außerdem eine aktualisierte Präsentation (Ingame-Menüs und Übertragungseinblendungen) sowie die neuesten Trikots und Kader-Updates für die bevorstehende Saison. FIFA 20 wird im kommenden Monat, ab dem 27. September 2019, für PC, Xbox One, PS4 und die Nintendo Switch digital und im Handel erhältlich sein.