FIFA 23 Test+

Natürlich beherrscht nicht nur Erling Haaland den "Powershot", bei dem eine Art Zeitlupenmodus nebst leichten Bildzoom aktiviert wird. Im Prinzip ist der starke Schuss aber letztlich eine netter präsentierte Abwandlung des manuellen Schusses.



Klassenerhalt

Die Systeme für Eckbälle, Elfmeter und sonstige Freistösse ist neu. Zumindest gefühlt lassen sich Ecken und Freistösse nun präziser schiessen, im Ergebnis ändert sich dadurch aber wenig. Am Eckkreis seht ihr übrigens, dass ihr zum Beispiel mit Grätschen nun "den Acker umpflügen" könnt.



Zwischen Genie und Wahnsinn

Das Lizenzpaket ist in Bezug auf die wichtigen Fußball-Verbände (nahezu) lückenlos. Neu hinzu kommt unter anderem die Women's Premiere League. Mit Damen- gegen Herrenteams antreten dürft ihr weiterhin nicht. Schade eigentlich, denn die Athletinnen spielen mit (gefühlt!) mehr Tempo.



Die Stärken ausgespielt

Meinung: Benjamin Braun In gewisser Weise ist es von Vorteil für FIFA 23, dass der Vorgänger deutlich schwächelte. Obgleich sich spielerisch und audiovisuell Verbesserungen unterm Strich eher in Nuancen ergeben, reicht das, um einen weiteren Absturz zu verhindern. Es reicht aber eben nicht, um wieder einen entscheidenden Schritt zu alter Stärke zu machen (oder zu neuer Stärke). Dennoch: Auf dem aktuellen Niveau bietet FIFA 23 eine gute Fußball-Simulation!



Ob Electronic Arts mit EA Sports FC ab dem kommenden Jahr zeigt, dass sie es besser können, bleibt Zukunftsmusik. Klar ist, dass dieses Jahr eine weitere Enttäuschung ausbleibt – es sei denn, man hat (anders als ich) darauf spekuliert, dass EA zum Abschluss noch mal alles in die Waagschale wirft. Mit der voraussichtlich ab 2024 erscheinenden Konkurrenz unter FIFA-Eigenregie könnte die Luft jedoch schnell dünn werden. Aus Minischritten wie aktuell könnte im Vergleich zum Mitbewerber dann leicht Parken auf dem Standstreifen werden.

Alle Screenshots und Videoszenen stammen von GamersGlobalKonkurrenz soll bekanntlich das Geschäft beleben. Da ist wohl auch in Bezug auf Sportsimulationen etwas Wahres dran.war zuletzt kommerziell zwar immer erheblich erfolgreicher als Konamis Fußball-Reihe. Aber EA musste sich mehr ins Zeug legen, damit das auch so bleibt. Das änderte sich mit eFootball PES 2021 (im Test: 8.5 ) im Jahr 2020. Konami lieferte damit immer noch eine gute Fußball-Simulation, aber tatsächlich kaum mehr als ein Kader-Update zum Vorgänger. Die Konkurrenz hatte also quasi bereits die Segel gestrichen, woran auch die winzigen Lizenz-Nadelstiche etwa durch exklusive Partnerschaften mit dem FC Bayern München nicht wirklich etwas ändern sollten. Inzwischen fährt eFootball von Konami gar den Free-to-play-Zug (der prompt entgleiste) und steht damit quasi außer Konkurrenz.Das hatte auch Auswirkungen auf FIFA. Absoluter Stillstand herrschte zwar nicht, aber konnte man den Neuerungen in den Vorjahren unterm Strich wenigstens etwas Fortschritt attestieren, so führten sie in FIFA 22 (im Test: Note 8.0 ) sogar zu einem Rückschritt. Einen echten Konkurrenten gibt es dieses Jahr nicht, aber er lauert am Horizon. Denn wen auch immer die Fédération Internationale de Football Association (kurz FIFA) mit der Entwicklung einer eigenen Sportsimulation betraut haben mag, schon 2024 soll sie der EA-Reihe den Rang ablaufen. Letztere soll nach dem Lizenz-Verlust ab dem kommenden Jahr alsvermarktet werden. Doch so weit sind wir noch nicht. Mitbringt EA für den Moment den letzten Teil jener legendären Sportspiel-Reihe heraus, die vor bald 30 Jahren ihren Anfang nahm. Ich habe FIFA 23 für euch gespielt, hatte Spaß und bin zufrieden, aber muss meine größten Hoffnungen dennoch auf die Zukunft legen.Zu behaupten, dass FIFA 23 kaum mehr als Update der letztjährigen Version ist, wäre gelogen. Bei den neuen Spieler-Animationen, dem Detailgrad der Grafik oder auch der Ballphysik tut sich so manches und nichts davon ist identisch mit FIFA 22. Gelogen wäre es allerdings auch, dass sich dadurch das Spielgefühl insgesamt ändern würde. Die Veränderungen fallen nicht so groß aus, dass man sich als Serienkenner erst in all die neuen Feinheiten hineinfuchsen müsste. Anders gesagt: FIFA 23 spielt sich im Großen und Ganzen vertraut und selten war es so leicht, wieder ins Spiel zu finden.Das gilt auch für Serieneinsteiger. Die Hilfsanzeigen gibt es zwar schon lange, neu ist dagegen die Funktion, im Spiel gegen die KI dynamisch den Schwierigkeitsgrad anzupassen. Das reduziert die Einstiegshürden auf ein Minimum. Das ist schön für diejenigen, die bislang noch kein FIFA gespielt haben oder nur alle paar Jahre mal zugreifen. Für Besitzer von FIFA 22 sind die Neuerungen und Veränderungen aber zu wenig und auch nicht alle gut oder zumindest der Rede wert. Dass ich etwa beim Reingrätschen die Grasnarbe dermaßen zerpflücke, ist ja ganz nett. Mit Realismus hat das aber genauso wenig zu tun wie die Tatsache, dass die Spiele auffällig oft bei Regen stattfinden oder die KI grob 70 bis 80 Prozent der Ecken kurz ausführt.Insgesamt sind die nuancierten Anpassungen aber positiv zu werten. Es passiert nicht genug, damit FIFA 23 seinen schwächelnden Vorgänger deutlich hinter sich lässt. Aber genug, um nach dem vorigen qualitativen Abstieg eine Trendwende zu schaffen.Einer der großen Unterschiede zwischen FIFA und dem inzwischen in den Free-to-play-Sektor abgewanderten Konkurrenten PES beziehungsweise eFootball bestand schon immer darin, dass in Konamis Fußball-Simulation vergleichsweise wenig vorberechnet wurde. Wenn Spieler X Spieler Y den Ball wegspitzelt, konnte man das anhand des Kollisionssystems von PES meist nachvollziehen, bei FIFA eher seltener. EA holte in diesem Bereich auf, aber auch in FIFA 23 kommt es trotz der erweiterten Animationen und des verfeinerten Kollisionssystems immer noch regelmäßig zu Situationen, in denen weniger die Position zum Gegenspieler respektive zum Ball die entscheidenden Elemente bilden, sondern ob das Spiel auch will, dass ich den Zweikampf gewinne oder eben verliere. FIFA 23 macht seine Sache diesbezüglich nicht nur ordentlich, sondern wirklich gut. Allerdings fällt der Titel diesbezüglich aber doch immer wieder in alte Muster zurück.Das gilt ganz besonders für die KI. Es gibt in FIFA 23 nicht mehr auffällige Beispiele des Phänomens, das ich "Dummy-Runs" getauft habe, also dass selbst die Kicker eines unterklassigen Vereins plötzlich anfangen zu dribbeln wie. Aber es kommt gegen die KI doch nicht selten vor, dass ein unterlegener Gegner plötzlich auftrumpft und nach einem 2:0-Rückstand wieder ausgleichen kann – wobei das ausnahmslos erst ab der "Profi-Stufe" gilt.Ja, das hält die Spiele spannender, was ich unterm Strich durchaus als Mehrwert bezeichnen würde. Mit dem Begriff "Simulation" hat es aber nur begrenzt zu tun. Ähnlich sieht es bei den Torhütern aus. Im Vorgänger waren sie zu mächtig und haben selbst "unhaltbare" Schüsse gerne irgendwie pariert, ja bisweilen sogar festgehalten. Nun aber schwankt die KI stärker, lässt auch mal billigste Abschlüsse passieren, wohl nur, damit wieder mehr Tore fallen. Diese "Lösung" ist nicht unbedingt schlecht. Sie ist sogar im Zweifel besser, als das Szenario mit torarmen oder torlosen Spielen gegen die höherstufige KI. Aber es ist eben auch einer der Bereiche, in denen FIFA 23 bloß einen Kompromiss zwischen zwei Extremen wählt, nämlich der Nonne und dem Nymphomanen, der bereitwillig alle Löcher für andere offen lässt. Noch einmal: Ich empfinde diese Wankelmütigkeit an sich gar nicht als großes Problem. Es ist nur einer von vielen Bereichen, in denen FIFA 23 zwar Dinge ändert (und sogar eher zum Besseren), dabei aber unterm Strich nur begrenzt einen Schritt nach vorne macht.Mehr oder weniger gewohnt bleiben die Stärken, die FIFA dem Ex-Konkurrenten immer voraus hatte: die Lizenzen und die Stadionkulisse mitsamt etlicher originaler Fangesänge, Torjingles und Ähnlichem. Es gibt vor den Matches zudem ein paar neue "Einspieler", die man zwar schnell durch hat und die die meisten Spieler womöglich eh direkt überspringen. Aber die Inszenierung ist schon toll. Selbst der oft dämliche deutsche Kommentar hat an Vielfalt zugelegt.Was die Lizenzen betrifft, ist mir nirgends aufgefallen, dass etwas fehlt, was im vergangenen Jahr noch enthalten war – abseits der russischen Nationalelf sowie der russischen Clubs, die aufgrund des Angriffskriegs gegen die Ukraine auch bereits nachträglich us FIFA 22 entfernt wurden. Im Gegenteil: Bis auf die Allianz-Arena des FC Bayern, mit denen Konami offenbar immer noch einen exklusiven Deal hat, fehlt kaum noch etwas von dem, worauf FIFA in den letzten paar Jahren verzichten musste. Es kommt sogar manches hinzu, etwa das Europa-Park-Stadion des SC Freiburg oder die jeweils höchste Landesliga im Frauen-Fußball in England und Frankreich.Mir persönlich sind die Lizenzen der Frauen-Teams relativ egal. Ich will Zugriff auf die Bundesliga, auf meinen Effzeh inklusive eigenem Stadion und die Möglichkeit, in der Karriere die Champions League erobern. Das geht, alles andere ist Bonus. Tatsächlich spiele ich mit den Frauen-Teams aber ganz gerne. Denn die Spiele mit den Damenmannschaften laufen – weshalb auch immer – schon auf der Standard-Spielgeschwindigkeit für mein Gefühl temporeicher und dadurch zumindest dynamischer ab. Schade eigentlich, dass es auch in Freundschaftsspielen weiterhin nicht möglich ist, beispielsweise mit der deutschen Fußballnationalmannschaft der Frauen gegen ein Männerteam anzutreten. Ich hätte ja nur zu gerne auf Seiten der Damen-Elf des FC der zusammengekauften Milliardentruppe von Manchester City mitein paar Tore eingeschenkt. Aber das ginge auch nicht, wenn es das Feature gäbe, denn von der Frauen-Fußball-Bundesliga fehlt leider jede Spur.Autor: Benjamin Braun, Redaktion: Hagen Gehritz (GamersGlobal)